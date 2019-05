Officieel: dit is de Opel Corsa-e

Het was gisteren even slikken in Rüsselsheim toen de Corsa onbedoeld aan de wereld werd voorgesteld, maar nu nemen ze de touwtjes weer zelf in handen. Hoewel de zesde generatie van de Corsa ook met fossiele brandstoffen op de markt verschijnt, belicht het merk nu eerst alleen de volledig elektrisch aangedreven variant. Net zoals zijn bloedbroeders bij Peugeot en DS krijgt de Corsa-e een 100 kW sterke elektromotor die in de Duitser goed is voor een actieradius van 330 kilometer (WLTP). Wie de nieuwe Corsa aan de snellader hangt, ziet de batterijpercentage binnen een halfuur terug naar 80 procent gaan. Opel levert de elektrische Corsa standaard met een knop voor drie rijmodi: Normal, Eco en Sport. Bij die laatste telt het actieradius logischerwijs minder een rol en draait het meer om rijgedrag.

Vanuit stilstand heeft de 4,06 meter lange Corsa 8,1 seconden nodig om op de 100 te zitten. Een topsnelheid houdt Opel voorlopig nog voor zichzelf. Het uiterlijk is natuurlijk geheel nieuw en meer in lijn met zijn nieuwe Franse-roots. In vergelijking met de huidige Corsa tekende Opel de daklijn 48 millimeter lager. Ook de zitpositie werd aangepakt, want de bestuurdersstoel is 28 millimeter lagen geplaatst. Voor het eerst levert Opel de Corsa met IntelliLux led-matrix technologie. De acht ledelementen reageren op signalen die de auto middels een camera in de neus opvangt. Verder hangt Opel de Corsa-e vol met de nieuwste veiligheidssystemen zoals een adaptieve cruisecontrol die met radars werkt, Side blind-spot en verschillende parkeerhulpmiddelen.

Binnenkort laat Opel meer weten over de reguliere Corsa. De Corsa-e beleeft begin volgend jaar zijn marktintroductie.