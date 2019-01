Officieel: 4.500 banen weg bij Jaguar Land Rover

Vorig jaar al zag Jaguar Land Rover zich genoodzaakt om zijn werknemersbestand met 1.500 werknemers te reduceren en aan die ontslagronde worden nu maar liefst 4.500 werknemers toegevoegd. Het snijden in het personeelsbestand maakt deel uit van wat het concern 'Charge and Accelerate' noemt, een vorig jaar ingezette transformatie die het bedrijf zo'n 2,5 miljard pond, zo'n 2,76 miljard euro, aan besparingen moet opleveren.

Volgens Jaguar Land Rover zijn de besparingen noodzakelijk om investeringen in nieuwe technieken te kunnen doen en daarmee de levensvatbaarheid van het bedrijf te kunnen waarborgen. Jaguar Land Rover meldt dat het straks elektrische aandrijfmodules gaat produceren in zijn motorenfabriek in Wolverhampton. De batterijen die deze elektromotoren gaan aandrijven, worden straks vervaardigd in Jaguar Land Rovers nieuwe Battery Assembly Centre in Hams Hall.

Vandaag zijn ook de verkoopcijfers van Jaguar Land Rover over 2018 binnengedruppeld. Het concern verkocht vorig jaar 592.708 auto's, 4,6 procent minder dan in 2017. Jaguar zelf zag zijn verkoopcijfers vorig jaar met 1,2 procent toenemen tot 180.833 stuks. De verkopen van Land Rover liepen met 6,9 procent terug ten opzichte van 2017, tot 411.875 exemplaren. Met name de stevig gedaalde Chinese verkopen (-21,6 procent) hebben roet in het eten gegooid. In Noord-Amerika stegen de verkopen echter weer met 7,2 procent.