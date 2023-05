Nyck de Vries: 'Ik heb te veel fouten gemaakt'

Na zijn indrukwekkende racedebuut in de Formule 1 vorig jaar in Monza, is het tot op heden teleurstellend hoe het Nyck de Vries vergaat in de Formule 1. De 28-jarige coureur is bepaald niet consistent en er gaan nu al geruchten over mogelijke vervanging, al zijn er pas vijf Grands Prix verreden. De Vries zelf krijgt daarvan naar eigen zeggen maar weinig mee, hij hoort er hooguit via via over. Niet dat het überhaupt veel met hem doet: "Het is geen shock voor me, het is normaal, het hoort bij deze industrie. Als coureur vecht je altijd een soort om te overleven en je moet altijd leveren om je carrière succesvol voort te kunnen zetten. Dus het is eigenlijk wel normaal, het is altijd zo geweest", tekent Motorsportweek op.

Dat betekent niet dat De Vries zich niet bewust is van het feit dat hij beter moet gaan presteren. Integendeel: "Ik denk zeker dat ik te veel fouten heb gemaakt, dat geef ik ruiterlijk toe." Volgens hem zit de potentie er absoluut, alleen is het nog een kwestie van de plooien gladstrijken: "Ik geloof dat het racetempo meermaals echt sterk is geweest. Dat bemoedigt me en geeft me vertrouwen, maar ik heb het uiteindelijk nog niet echt aan elkaar kunnen knopen." De Vries ziet het als onderdeel van een leerproces. Komende zondag om drie uur 's middags krijgt hij in Monaco, de locatie waar hij zijn eerste zege in de Formule 2 boekte, een nieuwe kans om zich te bewijzen.