Nu uit een normale hoek: BMW 4-serie Coupé

De eerste keer dat de nieuwe 4-serie Coupé werd gespot, stond de auto boven op een vrachtwagen. Het leverde plaatjes vanuit kikkerperspectief op, maar vandaag krijgen we de auto vanuit een normalere hoek te zien. Bovendien rijdt de tweedeurs middenklasser van BMW op een erg gangbare locatie, namelijk de voor dit werk veelgebruikte Nürburgring in Duitsland. Zo wordt duidelijk dat er aan de basisvorm van de 4-serie niet zoveel verandert. Net als bij het huidige model ligt de achterruit erg vlak, waardoor er van een zichtbare hoek tussen dak en ruit eigenlijk geen sprake is. Ook de overgang naar de ietwat aflopende kofferbakdeksel verloopt vloeiend.

De nog overvloedig aanwezige camouflage kan niet verhullen dat voor- en achterzijde in de stijl van de nieuwe 3-serie worden opgebouwd, maar tegelijkertijd een eigen sausje krijgen. Opnieuw net zoals de huidige 4-serie zich tot de vorige 3-serie verhoudt dus. De koplampen lijken wat vloeiender gelijnd en staan in een nadrukkelijke V-vorm ten opzichte van elkaar. Wat motoren betreft hoef je weinig spannends te verwachten: opnieuw zal de 4-serie leverbaar zijn met turbomotoren met drie, vier of zes cilinders.

Dat er naast een Coupé ook weer een Cabriolet op de rol staat, is al bewezen. Bij de open versie is er wél sprake van revolutionair nieuws, want het stalen klapdak wordt vervangen door een stoffen kap. De Coupé en de Cabriolet worden naar verwachting in maart 2020 in Genève gepresenteerd. De vijfdeurs 4-serie Gran Coupé heeft zich nog niet laten zien, maar reken erop dat ook die auto terugkeert.