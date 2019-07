Nieuwe BMW 4-serie Coupé gesnapt

BMW's nieuwe 4-serie is al vaker gestoken in een camouflagepak de deur uit gestuurd, maar niet eerder zagen we de auto in coupévorm.

De nieuwe BMW 4-serie is als Cabrio al diverse keren opgedoken. De laatste keer dat die auto in beeld verscheen, was hij zelfs uitgedost als heftige M4. Vandaag zien we de nieuwe 4-serie Coupé voor het eerst. De revolutie is kleiner dan bij zijn cabriobroer. Die wisselt zijn stalen klapdak immers in voor een stoffen kap. Toch is er ook aan het ontwerp van de Coupé het een en ander opvallend anders dan voorheen.

Zo geeft BMW zijn Coupé een duidelijk andere vormgeving mee dan de 3-series waar hij aan gerelateerd is. BMW geeft de 4-serie namelijk een vrij platte set L-vormige achterlichtunits, verlichting die we kennen van de 6-serie en van 'coupémodellen' als de X4 en X6. Op de motorenlijst verwachten we een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren waarbij een 1,5-liter grote driepitter waarschijnlijk als basismotor geldt. Helemaal bovenaan de lijst staat straks een heftige M4-variant, een sportieveling die naar verwachting zo'n 480 pk sterk gaat zijn. Mik op een introductie tijdens de Autosalon van Genève in maart volgend jaar.