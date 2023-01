Nu ook vernieuwde Tesla Model S en Model X Long Range in Nederland

Een jaar geleden tilde Tesla vernieuwde versies van de Model S en de Model X op het podium. De twee oudste modellen van de Tesla-familie werden vanbuiten gemoderniseerd, maar kregen daarnaast een compleet nieuw interieur. Tot op heden waren die gefacelifte Tesla's Model S en Model X er alleen als ruim 1.000 pk sterke Plaid met drie elektromotoren. Nu zijn de vernieuwde Tesla Model S en Model X er ook als bescheidener Dual-Motor All Wheel Drive.

Hoewel, bescheiden... De Tesla Model S Dual-Motor All-Wheel Drive beukt alsnog in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h en SUV-broer Model X heeft voor dezelfde sprint slechts 3,9 seconden de tijd nodig. De topsnelheid van beide modellen ligt op 250 km/h. Ja, de Plaid-versies zijn met sprinttijden van 2,1 en 2,6 seconden sneller, maar komen ook minder ver op een volle accu. De Tesla Model S Dual-Motor All Wheel Drive heeft een actieradius van 634 kilometer (Plaid: 600 kilometer). De Model X Dual-Motor All Wheel Drive schopt het tot een bereik van 576 kilometer (Plaid: 543 kilometer).

Prijs Tesla Model S Dual Motor All-Wheel Drive

De Tesla Model S Dual-Motor All-Wheel Drive kost in Nederland €114.990 en is daarmee exact 25 mille goedkoper dan de Model S Plaid die €139.990 kost. Bestellen kan per direct, de leveringen komen nog dit kwartaal op gang.

De lakkleur Pearl White Multi-Coat is gratis. Voor Solid Black ben je €1.800 extra kwijt en voor Midnight Silver Black en Deep Blue Metallic tik je €2.200 extra af. Red Multi-Coat is met een meerprijs van €3.200 met afstand de duurste kleur. 19-inch Tempest-wielen zijn standaard. Voor 21-inch Arachnid-exemplaren ben je €4.900 kwijt. Standaard is het interieur uitgevoerd in het zwart met Ebony-afwerking. Voor een zwart-wit of crèmekleurig binnenste met Walnoot-afwerking ben je €2.500 kwijt. Enhanced Autopilot is een optie van €3.800, voor het FSD-pakket vraagt Tesla nog eens €7.500.

Prijs Tesla Model X Dual Motor All-Wheel Drive

De Tesla Model X Dual Motor All-Wheel Drive kost €123.990 en is dus €20.000 goedkoper dan de Plaid-versie. Ook de Model X Dual-Motor All-Wheel Drie is per direct te bestellen en ook hier geldt dat de eerste exemplaren nog dit kwartaal geleverd worden.

De kleuren waarin Tesla de Model X levert zijn gelijk aan die van de Model S en hebben dezelfde meerprijzen. De Model X staat standaard op 20-inch Cyberstream-wielen. Voor 22-inch Turbine-exemplaren geldt een meerprijs van €5.900. De Model X is standaard een vijfzitter. Voor een Model X met zes of zeven zitplaatsen betaal je achtereenvolgens €7.800 en €4.300 extra. De prijzen van Enhanced Autopilot en FSD zijn gelijk aan die bij de Model S.

Kleine wijzigingen

Tesla voert direct nog kleine wijzigingen op de Model S en Model X door. Zo wordt het Tesla-logo van de achterkant getrokken en schrijft Tesla zijn merknaam voortaan alleen nog uit op de sierstrip tussen de achterlichten. Het yoke-stuurwiel dat voorheen standaard was in de Plaid-versies is als optie zonder meerprijs te vervangen door een regulier rond stuurwiel. Ook de Dual-Motor-versies zijn zowel met als zonder het eigenwijze Tesla-stuurwiel te krijgen. De Model S en Model X Plaid herken je vanbuiten nu onder meer ook aan rode remklauwen.

Prijzen Tesla Model S en Model X