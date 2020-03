Nu alle prijzen van vernieuwde Opel Insignia

In de laatste maand van 2019 presenteerde Opel de gefacelifte Insignia. De vernieuwde versie onderscheidt zich onder meer met zijn nieuwe koplampen, aangepaste grille en vernieuwde voorbumper van het uitgaande exemplaar en ook op de motorenlijst verandert er het een en ander. Nagenoeg alle motoren worden gewisseld voor nieuwe nog van General Motors afkomstige machines. Zo is de 140 pk sterke 1.5 Turbo gewisseld voor een 140 pk sterke 1.4 Turbo en heeft de 165 pk sterke 1.5 Turbo het veld moeten ruimen. In plaats daarvan krijgt de vernieuwde Insignia een 200 pk sterke 2.0 Turbo op z'n bestellijst, een variant die gekoppeld is aan een negentraps automaat. Opnieuw is er een vierwielaangedreven GSi-versie, die krijgt voortaan een 230 pk sterke variant van die 2.0 onder de kap. Een diesel-GSi, die 210 pk sterk was, keert niet meer terug. De oude benzine-GSI, die slechts kortstondig leverbaar was, was met een vermogen van 260 pk overigens krachtiger, maar deze krachtbron heeft de overgang naar de WLTP-cyclus niet overleefd en verdween eerder al uit het gamma.

Opel gaf eerder al de vanafprijs van de vernieuwde Insignia vrij. De Insignia Grand Sport, de hatchback, met aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde 145 pk sterke 1.4 Turbo kost als Business € 36.699. Liever de Edition of Ultimate? Reken dan op bedragen van € 37.499 en € 41.249. Deze 1.4 is er ook met een traploze automaat en kost als Business in dat geval € 39.199. Voor de Edition en Ultimate wil Opel minstens € 39.999 en € 43.749 naar zijn rekening overgemaakt zien. De 200 pk sterke 2.0 wisselt als Business Elegance vanaf € 44.199 van eigenaar en moet als sportief aangeklede GS Line € 50.449 opbrengen. De 230 pk sterke variant van die 2.0, tevens gekoppeld aan de negentraps automaat, is er alleen als vierwielaangedreven GSI en kost € 61.899. Voor de prijzen van stationversie Sports Tourer moet je rekenen op een meerprijs van € 1.500.

Motor Transmissie Uitvoering Prijs* 1.4 Turbo 145 pk Hand, 6 Business (Elegance) € 36.699 1.4 Turbo 145 pk Hand, 6 Edition € 37.499 1.4 Turbo 145 pk Hand, 6 Ultimate € 41.249 1.4 Turbo 145 pk Automaat, traploos Business (Elegance) € 39.199 1.4 Turbo 145 pk Automaat, traploos Edition € 39.999 1.4 Turbo 145 pk Automaat, traploos Ultimate € 43.749 2.0 Turbo 200 pk Automaat, negentraps Business Elegance € 44.199 2.0 Turbo 200 pk Automaat, negentraps GS Line € 50.449 2.0 Turbo 200 pk (4x4) Automaat, negentraps GSI € 61.899

*Insignia Sports Tourer heeft een meerprijs van € 1.500

Diesel

Liever een dieselmotor in je vernieuwde Insignia? Kan uiteraard ook, al keren de 110 en 136 pk sterke 1.6 CDTI en de 170 pk en 210 pk sterke 2.0 diesels niet meer terug. Wel is de Insignia te krijgen met een 122 pk sterke 1.5 CDTI die altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Hoger op de lijst staat een 174 pk sterke 2.0 CDTI die zowel met handgeschakelde zesbak als met achttraps automaat is te krijgen. Dezelfde 2.0 is ook in combinatie met vierwielaandrijving te krijgen en is in dat geval ook gekoppeld aan de achttraps automaat.

De 122 pk sterke 1.5 CDTI wisselt als Business vanaf € 38.799 van eigenaar en kost als Edition en als Ultimate respectievelijk € 39.599 en € 43.349. De handgeschakelde versies van de 174 pk sterke 2.0 CDTI kosten als Business, Ultimate en GS Line achtereenvolgens € 42.299, € 46 849 en € 48.549 terwijl de variant met automaat alleen beschikbaar is als € 49.899 kostende Ultimate en als € 51.599 kostende GS Line. Wie deze topdiesel in combinatie met vierwielaandrijving wenst, kan slechts kiezen voor de € 54.849 kostende Ultimate-uitvoering. Ook hier geldt dat de prijzen voor stationversie Sports Tourer € 1.500 boven de bovengenoemde prijzen liggen.

Motor Transmissie Uitvoering Prijs (€) 1.5 CDTI 122 pk Hand, 6 Business (Elegance) € 38.799 1.5 CDTI 122 pk Hand, 6 Edition € 39.599 1.5 CDTI 122 pk Hand, 6 Ultimate € 43.349 2.0 CTI 174 pk Hand, 6 Business Elegance € 43.299 2.0 CTI 174 pk Hand, 6 Ultimate € 46.849 2.0 CTI 174 pk Hand, 6 GS Line € 48.549 2.0 CTI 174 pk Automaat, achttraps Ultimate € 49.899 2.0 CTI 174 pk Automaat, achttraps GS Line € 51.599 2.0 CTI 174 pk (4x4) Automaat, achttraps Ultimate € 54.849

*Insignia Sports Tourer heeft een meerprijs van € 1.500

Bestellen kan per direct. De vernieuwde Insignia staat in de tweede helft van dit jaar bij de dealers.