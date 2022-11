'Nog dit jaar grote update voor Volkswagen-infotainment'

Schäfer, die als CEO aan het hoofd van het merk (dus niet de groep) Volkswagen staat, sprak erover met het Britse Car Magazine. “We weten wat ons te doen staat. We krijgen veel terugkoppeling van klanten, van journalisten en uit onderzoeken. Die zeggen 'jullie weten dat dit niet goed is, dit moet beter'”, vertelt Schäfer eerlijk.

Inderdaad leidt de nieuwste generatie van Volkswagens infotainmentsysteem vaak tot ergernissen. Het systeem, dat in de ID3 en Golf 8 werd geïntroduceerd, had zeker in de beginfase veel last van vastlopers. Dat is met updates enigszins verbeterd, maar de nogal onoverzichtelijke menustructuur is gebleven.

Bovendien bevat het systeem té veel functies die beter met een knop bediend hadden kunnen worden en is – de opmerkelijkste tekortkoming – de ‘bedienings-slider’ onder het scherm niet verlicht. Deze aanraakgevoelige ‘balk’ kan worden gebruikt om het audiovolume en de binnentemperatuur te beïnvloeden, maar is in het donker vrijwel niet te zien.

Tegenover Car Magazine belooft Schäfer softwarematige verbeteringen vanaf ‘de winter van 2022’, nog dit jaar dus. Volgens de topman gaat het om ‘een geweldige stap vooruit’. Nieuwe hardware, voor nieuwe modellen dus, ziet binnen 18 maanden het levenslicht. Daarbij valt te denken aan implementatie in de herziene ID3, maar ook aan de gefacelifte Golf. De auto’s krijgen onder meer verlichte ‘sliders’, maar ook echte, fysieke knoppen op het stuur. Schäfer benadrukt dat het ontwikkelen van nieuw infotainment voor een bedrijf zo groot als Volkswagen een enorme klus is, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat er met behulp van de gebruikersinput hard wordt gewerkt om de klachten te verhelpen.