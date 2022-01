Noble M500 luidt nieuw tijdperk in voor het merk

Het is al jaren stil rond de Britse supercarfabrikant Noble. Daar komt nu verandering in. Het betrekkelijk kleine merk komt namelijk met een gloednieuw model: de M500. Die moet nog dit jaar op de weg verschijnen.

Rond de eeuwwisseling stond er in Engeland een nieuwe autofabrikant op: Noble. Hoewel er wel vaker van dit soort kleine bedrijfjes ontstaan en regelmatig ook weer stilletjes verdwijnen, is Noble nog altijd onder ons. Het werd bekend met de M12, gevolgd door de M400, M15 en het meest recent de M600. Met 'meest recent' moet je niet denken dat we het over een paar maanden geleden hebben: de M600 verscheen namelijk alweer dik 12 jaar geleden en ging in 2011 uiteindelijk in productie. 3,5 jaar geleden toonden de Engelsen een prototype van een milder broertje van de M600, die toepasselijk genoeg M500 heet. Die auto komt er nu eindelijk echt aan, meldt het Britse Autocar.

Waar de M600 in grote lijnen nog behoorlijk op het M14-prototype uit 2004 leek, slaat de M500 qua design echt een nieuwe weg in. Dat mag ook wel na zo'n tijd. Ook grijpt Noble naar andere techniek dan voorheen. Dat betekent dat de 4,4-liter V8 die Yamaha ontwikkelde voor onder meer de vorige Volvo XC90 niet van de M600 geleend wordt. Nee, zoals in 2018 al aangekondigd beschikt de M500 over de 3,5-liter biturbo V6 die we kennen van de Ford GT. Volgens Autocar stampt het blok er in de Noble er dik 540 pk uit, dus hij doet het wel behoorlijk wat rustiger aan dan de krap 660 pk sterke Ford GT. Ook moet hij in zijn oudere broer, de M600, zijn meerdere erkennen. Die schopt het met zijn V8 tot maar liefst 670 pk.

Gedetailleerdere informatie over de M500 is op dit moment nog niet vrijgegeven door Noble. Het merk spreekt zelf op zijn website nog over eind 2021 als introductiemoment, maar dat hebben ze dus net niet helemaal gehaald. Lang kan het nu in ieder geval niet meer duren en het ziet er alvast interessant uit.