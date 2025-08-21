Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nissan X-Trail Nismo: wel scherp, niet snel

1
Nissan X-Trail Nismo
Nissan X-Trail NismoNissan X-Trail NismoNissan X-Trail NismoNissan X-Trail NismoNissan X-Trail NismoNissan X-Trail Nismo
Jan Lemkes

Mis jij je oude Zafira OPC of S-Max 2.5 heel erg? Dan is het wellicht een troost om te weten dat Nissan een heuse Nismo-versie van de X-trail heeft bedacht.

Jawel, ook de praktische Nissan X-Trail krijgt de Nismo-behandeling. Deze ruime en ook als zevenzitter verkrijgbare SUV valt toch in de categorie die we de opvolger van de MPV kunnen noemen, en dat was meer dan genoeg reden om die Opel en die Ford er even met de haren bij te slepen. De Nissan X-Trail Nismo oogt vanbuiten helemaal ‘Nismo’ en is voorzien van rode accenten, splitters, sideskirts en unieke 20-inch wielen. Zelfs een Formule 1-linkje ontbreekt niet, dankzij het opvallende en duidelijk op de racerij geïnspireerde led-mistlicht onderin de achterbumper.

Het interieur krijgt een soortgelijke behandeling. Naast rode accenten en een ’12-uur-indicatie’ op het stuurwiel kun je optioneel ook nog heuse sportstoelen krijgen, die voor wat extra joligheid ook nog deels in rood zijn uitgevoerd.

Nissan X-Trail Nismo

Nissan X-Trail Nismo

Extra kracht krijgt de seriehybride Nissan X-Trail E-Power er niet bij, maar toch is er wel degelijk aan de techniek gesleuteld. Zo zou de krachtverdeling van de e-4orce-vierwielaandrijving anders zijn afgesteld en is er nog eens goed gekeken naar de afstemming van het onderstel, wat de dynamische kwaliteiten moet helpen met behoud van het comfort.

De Nissan X-Trail Nismo heeft één groot nadeel: hij is en blijft in Japan. Dat kan in theorie nog veranderen, want van de elektrische Ariya biedt Nissan inmiddels ook een Nismo-versie aan in Europa.

1 Bekijk reacties
Nissan Nissan X-Trail

PRIVATE LEASE Nissan X-Trail

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Nissan X-Trail 1.5 e-Power Tekna Sun Pack

Nissan X-Trail 1.5 e-Power Tekna Sun Pack

  • 2025
  • 10 km
€ 49.253
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T N-Tec | Lage kilometers | Automaat | Zwarte Velgen | 360 Grade Camera |

Nissan X-Trail 1.3 DIG-T N-Tec | Lage kilometers | Automaat | Zwarte Velgen | 360 Grade Camera |

  • 2020
  • 54.515 km
€ 25.735
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T Tekna 7p.- Pano - Leer

Nissan X-Trail 1.3 DIG-T Tekna 7p.- Pano - Leer

  • 2020
  • 96.627 km
€ 23.950

Lees ook

Nieuws
Nissan X-Trail back to basics

De Nissan X-Trail is ineens goedkoper dan een Espace – Back to Basics

Nieuws
Nissan X-Trail N-Trek

Enorme prijsverlaging: Nissan X-Trail vanaf nu €7.000 goedkoper!

Nieuws
Nissan Rogue/X-Trail

Nissan X-Trail: Outlander-kloon én geheel nieuw model op komst

Nieuws
Nissan Qashqai Glory

Nissan geeft levenslange garantie op Qashqai, X-Trail en Pathfinder

Nieuws
Nissan teasers 2025

Nissan laat Leaf, Micra en ‘X-Trail’ zien in hoop het tij te keren

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.