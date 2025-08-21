Nissan X-Trail Nismo: wel scherp, niet snel

Mis jij je oude Zafira OPC of S-Max 2.5 heel erg? Dan is het wellicht een troost om te weten dat Nissan een heuse Nismo-versie van de X-trail heeft bedacht.

Jawel, ook de praktische Nissan X-Trail krijgt de Nismo-behandeling. Deze ruime en ook als zevenzitter verkrijgbare SUV valt toch in de categorie die we de opvolger van de MPV kunnen noemen, en dat was meer dan genoeg reden om die Opel en die Ford er even met de haren bij te slepen. De Nissan X-Trail Nismo oogt vanbuiten helemaal ‘Nismo’ en is voorzien van rode accenten, splitters, sideskirts en unieke 20-inch wielen. Zelfs een Formule 1-linkje ontbreekt niet, dankzij het opvallende en duidelijk op de racerij geïnspireerde led-mistlicht onderin de achterbumper.

Het interieur krijgt een soortgelijke behandeling. Naast rode accenten en een ’12-uur-indicatie’ op het stuurwiel kun je optioneel ook nog heuse sportstoelen krijgen, die voor wat extra joligheid ook nog deels in rood zijn uitgevoerd.

Extra kracht krijgt de seriehybride Nissan X-Trail E-Power er niet bij, maar toch is er wel degelijk aan de techniek gesleuteld. Zo zou de krachtverdeling van de e-4orce-vierwielaandrijving anders zijn afgesteld en is er nog eens goed gekeken naar de afstemming van het onderstel, wat de dynamische kwaliteiten moet helpen met behoud van het comfort.

De Nissan X-Trail Nismo heeft één groot nadeel: hij is en blijft in Japan. Dat kan in theorie nog veranderen, want van de elektrische Ariya biedt Nissan inmiddels ook een Nismo-versie aan in Europa.