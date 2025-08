Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Geloof het of niet, maar prijsverlagingen zijn aan de orde van de dag in autoland. De Nissan X-Trail werd deze week zomaar even €7.000 goedkoper, en dat maakt hem ineens voordeliger dan een Renault Espace.

‘Slicktop’. Die term wordt in Amerika gebruikt om een politieauto zonder lichtbak op het dak aan te duiden, maar eindigt in de volksmond ook wel op auto’s die bijvoorbeeld zonder schuifdak zijn geleverd. De Amerikaanse term kwam ook weer in ons op bij het zien van de basisversie van de Nissan X-Trail, want die heeft als enige versie van deze SUV geen dakrails. Het resultaat is een keurig ‘glad’ dak, en een mooi stukje herkenbaarheid.

Dat van die rails kun je jammer vinden, maar een praktisch doel hebben die in lengterichting geplaatste ornamenten niet echt. Veel belangrijker is wat de basisversie van de X-Trail, die als vanouds Acenta heet, verder te bieden heeft. De X-Trail is in Nederland namelijk interessanter dan ooit. Een prijsverlaging van maar liefst 7 mille betekent dat je zo’n Acenta nu vanaf €45.340 hebt. Daarmee is deze Nissan nu goedkoper dan de Renault Espace, een vergelijkbaar grote SUV die ondanks de verbintenis tussen Nissan en Renault maar weinig met de X-Trail van doen heeft. Een Skoda Kodiaq of Peugeot 5008 is trouwens ook duurder, al moet gezegd dat de X-Trail met een lengte van 4,69 meter ook wel iets achterblijft bij zijn concurrenten. Zijn bagageruimte is met 575 liter trouwens ook kleiner en brengt ons bij de grootste handicap van de X-Trail voor wie op een zevenzitter hoopt, want die optie is bij deze auto nog altijd alleen leverbaar in combinatie met vierwielaandrijving. Die ietwat bizarre keuze betekent dat een Nissan X-Trial met zeven zitplaatsen zelfs na de prijsverlaging minimaal €51.140 kost, waarvan €1.200 voor de dan nog optionele extra zitplaatsen. ‘Vierwielaandrijving’ betekent hier overigens een extra elektromotor op de achteras, want de X-Trail is altijd een e-Power-hybride waarbij de verbrandingsmotor nooit direct de wielen aandrijft. In de basisversie doet een enkele, 204 pk sterke elektromotor op de voorwielen dat, gevoed door een accu en een 1,5-liter driecilinder benzinemotor.

Behalve aan die dakrails kun je de Acenta ook herkennen aan zijn heldere zij- en achterruiten en aan het ontbreken van de antracietkleurige versiering op de achterbumper, maar dat is allemaal wel te overzien. De basis-X-Trail deelt wel gewoon de led-koplampen en achterlichten, meegespoten spiegels en deurgrepen, haaienvin-antenne en zelfs het 18-inch lichtmetaal met zijn duurdere broer, en ziet er daarmee alsnog prima uit. De enige ‘gratis’ kleur is wit, wat op zijn beurt één van de twee non-metallic-lakken in het aanbod is. De andere is knalrood, waarvoor je met €900 opvallend genoeg iets meer betaalt dan voor de meeste metallic-tinten (vanaf €800).

Het is jammer dat configurator-plaatjes geen goede indruk geven van het materiaalgebruik, want de Nissan X-Trail Acenta is de enige X-Trail zonder kunstlederen afwerking van dashboard en deurpanelen. Daardoor oogt het toch wat minder ‘premium’, maar aan de daadwerkelijke uitrusting ligt het zeker niet. De goedkoopste X-Trail heeft ‘gewoon’ climatecontrol met twee zones, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een draadloze telefoonlader, licht- en regensensoren, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control. Weinig te miepen dus, of het moet de grootte van het touchscreen zijn. Bij de Acenta heeft het aanraakscherm een doorsnede van slechts 8 inch, wat in schril contrast staat met het 12,3-inch instrumentarium en het 12,3-inch touchscreen dat in duurdere versies zit. Bovendien krijgen die versies navigatie en moet de Nissan het doen met Android Auto en Apple Carplay, ook nog in bekabelde vorm. De N-Connecta heeft bovendien een elektrische achterklep en flexibele bagageruimte-indeling als extra’s.

De keuze van de auteur

De basisversie van de Nissan X-Trail zit voor een basisversie prima in z’n spullen, maar er ontstaat wel snel een probleem als je toch iets meer wilt. Losse opties zijn er namelijk bijna niet en buiten dat grotere scherm biedt de €3.000 duurdere N-Connecta toch vooral visuele voordelen, zoals die interieur-afwerking, de dakrails en sfeerverlichting. Wie bijvoorbeeld stoelverwarming wil, moet daarmee meteen naar een N-Trek of Tekna, en is afhankelijk van die keuze €51.040 of €51.840 kwijt. Omdat de N-Trek verder vooral opsmuk biedt en de Tekna nog beter bedeeld is als het om luxe gaat, zou ik indien mogelijk toch voor zo’n Tekna gaan. Ook die is 7 mille goedkoper dan voorheen, maar natuurlijk geen koopje. Doe mij trouwens maar een blauwe, met het grijze interieur dat op de Tekna zonder meerprijs kan worden besteld. Mocht het budget niet zover reiken, dan vind ik de Acenta een betere deal dan de N-Connecta. Doe dan dus maar de echte basisversie, maar wel ook in het blauw.