Nissan wijst nieuwe CEO aan

In september werd bekend dat Nissan-topman Hiroto Saikawa de Nissan-kroon had afgezet. Saikawa kwam in opspraak toen bekend werd dat er was gefraudeerd bij het uitkeren van dividend over zijn aandelen in het merk waar hij de troon bezet hield. Een maand later benoemt Nissan een nieuwe CEO: Makoto Uchida. De 52-jarige Uchida is uiteraard geen vreemde bij het merk. Momenteel is hij Senior Vice President én President van Dongfeng Motor Co, een uiterst belangrijke partner van Nissan in China. Uchida neemt het stokje over van Yasuhiro Yamauchi, die sinds het aftreden van Saikawa op interimbasis als CEO werkzaam was.

De stoelendans in de top van Nissan is nog niet afgerond. Nissan wijst verder voormalig Mitsubishi-COO Ashwani Gupta aan als nieuwe COO van Nissan. Nissans Senior Vice President Jun Seki wordt de directe tweede man van Gupta. Bovenstaande aanpassingen in het topbestuur van Nissan treden uiterlijk 1 januari 2020 in werking.