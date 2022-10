Nissan Versa gefacelift

De Versa staat in de VS steevast in de top-3 goedkoopste nieuwe auto’s. In de ogen van een Europeaan lijkt de Versa nog het meeste op een Nissan Micra sedan, maar stiekem deelt hij geen plaatwerkdeel met die in Europa gebouwde hatchback. De gedachte is echter niet gek, want met name rond de zijruiten én in het interieur is de overeenkomst treffend.

Het verschil tussen Micra en Versa is zojuist wat groter geworden, want de in 2019 gelanceerde Versa krijgt een nieuwe neus. De koplampen mogen hun vorm houden, maar de voorbumper gaat stevig op de schop. Bijna het gehele front van de facelift-Versa bestaat uit grille. De V-vorm van die grille, een typisch kenmerk van een modern Nissan-front, is op wat abstractere manier uitgevoerd dan voorheen. Links en rechts van het zwarte midden vinden we verchroomde horizontale elementen die hem nog enigszins weergeven.

Behalve aan het uiterlijk morrelt Nissan ook wat aan de uitrusting van de Versa, die nu bijvoorbeeld standaard Android Auto en Apple Carplay heeft. De veiligheidsuitrusting is ook wat verbeterd. Onder de kap bromt in alle gevallen een 122 pk sterke, 1,6-liter viercilinder van het type ‘never change an OK team’. Daar kun je heus prima mee uit de voeten, als er op de volgende vakantie naar Amerika een huurauto wordt geselecteerd in de klasse ‘economy’.