Nissan Ultimate Work Titan gepresenteerd

Eind vorige maand liet Nissan met een teaserafbeelding weten dat het een heftige versie van de Titan, een pick-up van het formaatje Chevrolet Silverado en Toyota Tundra, achter de coulissen had staan. Vandaag is die auto, de Ultimate Work Titan, officieel gepresenteerd. De speciale one-off is onderdeel van Nissans 'Calling al Titans'-campagne. Onder die noemer bouwt Nissan in totaal drie unieke Titans voor Amerikaanse goede doelen, waar de op stapel staande variant nummer twee van is.

De Ultimate Work Titan is een op de Titan XD Diesel Crew Cab gebaseerde versie die behoorlijk is aangekleed. Speciale bumpers, verbrede wielkasten, een lier, een set extra verlichting, offroadbanden en een verhoogd onderstel behoren tot de standaarduitrusting. In de laadbak is een stellage geplaatst waar het nodige gereedschap in opgeborgen of aan gehangen kan worden. Onder meer aanwezig: een compressor en een boorinstallatie. In het interieur monteert Nissan een laptop en een printer. Volgens Nissan allemaal zaken die in de bouwwereld handig kunnen zijn. De Nissan wordt gedoneerd aan het goede doel Habitat for Humanity. Onder de kap een 5,0-liter grote Cummins V8 dieselmotor die 315 pk en 715 Nm levert.