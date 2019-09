Facelift voor Nissan Titan

De Titan die je op deze foto's ziet, is de zojuist gefacelifte variant van de tweede generatie Nissan Titan die in 2015 op de markt verscheen. Met name de neus van de pick-up wordt onderhanden genomen. De koplampunits hebben een compleet nieuwe indeling en zijn nu, afhankelijk van de gekozen uitvoering, voorzien van led-techniek. De grille is anders dan voorheen en is nu leverbaar in niet één, niet twee, maar in drie varianten. Lager op de neus krijgt een nieuwe voorbumper een plek. Nissan schroeft verder nieuwe zijspiegels op de Titan en achterop zien we lichtunits die in dezelfde stijl zijn ingedeeld als de voorste exemplaren. Ledtechniek is aan de achterzijde wél op alle uitvoeringen aanwezig.

Ook waait er een frisse wind door het interieur, maar hier zijn de aanpassingen minder ingrijpend. Nissan geeft de Titan standaard een 8-inch groot, vernieuwd infotainmentscherm maar levert tegen bijbetaling een exemplaar dat een inch groter is. Achter het stuur zien we een vernieuwd instrumentarium en ook het stuurwiel is vernieuwd.

Nissan levert de Titan gewoon weer met een 5,6-liter grote V8, een machine die er 10 pk en 26 Nm bij krijgt en nu 406 pk en 559 Nm opwekt. Dat vermogen vindt zijn weg naar de wielen via een nieuwe negentrapsautomaat die het exemplaar met zeven verzetten vervangt. De voorheen tweede en laatste motoroptie, een 5,0-liter grote diesel-V8 van Cummins, is van de leveringslijst geschrapt. Nieuw is de ruig aangeklede Pro-4X-variant, maar dat is geen tegenhanger van auto's als de F-150 Raptor geworden. Nissan levert de Titan als King Cab én als Crew Cab.