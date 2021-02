Nissan toont stukje nieuwe Qashqai

Nissan trekt deze week het doek van een tot op het kleinste boutje vernieuwde Qashqai. Nissan's populaire SUV gaat zijn derde generatie in, maar voor het zover is, schotelt Nissan ons nog een digitale teaser voor.

Nissan heeft de teasersmaak behoorlijk te pakken. Het merk voegt vandaag een nieuw hoofdstuk toe aan de opwarmcampagne rond de nieuwe Qashqai, een auto die op 18 februari zijn debuut maakt. In een nieuwe teaservideo laat Nissan onder meer het achterlicht van zijn nieuwe SUV zien. Van het design zal niemand steil achterover slaan, zo bleek al uit eerder vrijgekomen beeldmateriaal van de derde generatie Qashqai.

Dat het design van de nieuwe Qashqai niemand tegen de haren in zal strijken is gezien de populariteit van de huidige Qashqai natuurlijk geen wonder. Nissan tracht weer een zo groot mogelijke groep consumenten aan te spreken en naar verwachting zal een groot deel van de kopers momenteel al Qashqai rijden.

Hoewel Nissan weinig nieuwe informatie over de derde generatie Qashqai vrijgeeft, is er toch al het nodige over het model bekend. De auto komt op een compleet nieuw platform te staan, maar de grootste noviteit is misschien wel de e-Power-aandrijflijn waarmee de auto beschikbaar komt. Die Qashqai e-Power is altijd elektrisch aangedreven, maar is géén EV. De e-Power-aandrijflijn bestaat uit een 157 pk sterke 1.5 turbomotor met variabele compressie, een benzinemotor die een 2 kWh klein accupakket van elektrokracht voorziet. De elektromotor die daar zijn energie uit put, is 190 pk en 330 Nm sterk. Volgens Nissan reageert de Qashqai e-Power net zo direct op het gaspedaal als een volwaardige EV. Merkbare overgangen tussen de benzine- en elektromotor zouden er nauwelijks moeten zijn. Een ander voordeel van de aandrijflijn: volgens Nissan profiteer je van dezelfde lineaire acceleratie als van een EV. Daarbij zou de benzinemotor veel vaker dan bij een reguliere hybride in z'n meest efficiënte toerenbereik lopen. Het gemiddeld gecombineerd verbruik moet volgens Nissan op 5,3 l/100 km liggen.

Nissan levert de nieuwe Qashqai straks ook met twee mild-hybride aandrijflijnen. Er komt een 140 pk en 240 Nm sterke mild-hybride 1.3 DIG-T met handgeschakelde zesbak en een 158 pk en 260 Nm krachtige variant van dezelfde 1.3 die zowel met handbak als met automaat leverbaar is. De uitvoering met Xtronic-automaat, een cvt die wanneer het gaspedaal voor meer dan de helft wordt ingetrapt de aanwezigheid van versnellingen simuleert, is 10 Nm sterker en is tegen meerprijs ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar.

Later deze week weten we alles over de nieuwe Qashqai. Meer lezen over de nieuwe Nissan Qashqai? Dat kan hier, hier én hier!