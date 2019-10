Nissan test-EV-techniek in speciale Leaf

De test-Leaf heeft, in tegenstelling tot de reguliere Nissan Leaf E+, niet alleen een motor op de vooras. Ook de achteras is van een motor voorzien, wat ervoor zorgt dat de testauto beschikt over vierwielaandrijving. Ook ontwikkelt Nissan vierwielbesturing voor zijn elektrische modellen, zodat toekomstige EV’s van het merk onder andere bij het accelereren beter in balans blijven.

De nieuwe aandrijflijn is goed voor een vermogen van 309 pk en 680 Nm koppel, terwijl de productie-Leaf is verkrijgbaar is met 147 of 215 pk. Om het weggedrag van de snellere Leaf-variant te verbeteren, hebben de Japanners ook gewerkt aan de regeneratieve remwerking op de achteras die mogelijk wordt gemaakt door de toepassing van de tweede elektromotor. De technologie moet, samen met vierwielbesturing, de balans van de auto tijdens het remmen en het bochtgedrag verbeteren. Al met al moeten de innovaties bijdragen aan betere prestaties en een veiliger en comfortabeler weggedrag.

Nissan meldt niks over een eventueel groter accupakket of bereik. Ook is niet bekend of de speciale Leaf E+ buiten het testwerk nog een toekomst heeft. Nissan maakt kenbaar dat de technologie voor de volgende generatie EV’s ‘in de nabije toekomst’ in productieauto’s verschijnt.