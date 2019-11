Nissan stuurt vier SEMA-projecten de wereld in

In Las Vegas is de SEMA in volle gang en daar toont Nissan vier knotsgekke creaties. Deze zijn van elk formaat: van de middelgrote-pick-up tot de sportieve 370Z.

De opvallendste auto waarmee Nissan naar de SEMA Show komt, is misschien wel de Frontier Desert Runner. Hierbij krijgt de middelgrote Frontier een 5,6-liter V8 toebedeeld uit zijn grotere Titan-broer. Tuners voorzien het blok van onder andere een speciale turbo. Uiteindelijk is de pick-up goed voor 608 pk en 950 Nm. Zoals het een echte ‘Desert Runner’ betaamt, wordt de gehele ophanging in een nieuw jasje gestoken. 37 inch (!) wielen dragen zorg voor het contact tussen de auto en de zandhopen. Het grootste gedeelte van het originele interieur is verwijderd en vervangen voor spartaans ogende onderdelen. Zo komen we kuipstoelen, een sportstuur en een bizarre nieuwe schakelpook tegen.

Verder komt Nissan ook met de Kicks Street Sport. De Kicks, een model dat wij niet kennen, krijgt naast een extreme bodykit een extra turbo voor zijn 1,6-liter viercilinder en een heus uitlaatsysteem van Nismo. Koperen wielen, her en der carbon en rode accenten maken het geheel af. Nog iéts sportiever is de Global Time Attack TT 370Z. De snelle Nissan is klaargestoomd voor het circuit en daarbij compleet ontdaan van al zijn “onnodige” luxe en voorzien van een passend carbon fiber-jasje. Verder krijgt de auto een enorme voorlip en een nog grotere achterspoiler. De 3,7-liter V6 krijgt een extra update, maar er wordt niet vermeld hoeveel vermogen het blok nu heeft. Als laatste voorziet Nissan een Titan, zijn grootste pick-up, van verschillende Genuine Nissan Accessoires. Zo heeft de auto een ‘Rear Bumper Step Assist’ waardoor je makkelijker in de open bak kunt stappen, grote instapdrempels aan de zijkanten en een extra set lampen boven het dak.