Nissan Roox helemaal nieuw

Kei-cars zijn in Japan mateloos populair. De Japanse verkoop top 10 bestond vorig jaar voor de helft uit dergelijke compacte stadsauto's. Van de Honda N-Box gingen vorig jaar maar liefst 253.500 exemplaren over de toonbank en het Hondaatje er in 2019 niet alleen de populairste kei-car, maar ook de best verkochte auto van 2019. Nissan verkoopt in het segment van deze maximaal 3,4 meter lange kleintjes onder meer de Dayz en de Dayz Roox in de aanbieding. Sinds 2014 is de Dayz Roox de 'tall-boy' versie van de Dayz, een hogere en praktischer ingestelde variant dus. Van de Nissan Dayz werd net als van zijn een technische tweelingbroer, Mitsubishi eK, vorig jaar een nieuwe generatie gepresenteerd en nu pakt Nissan door met een nieuwe hoge versie daarvan. Die tweede generatie heet voortaan geen Dayz Roox meer, maar simpelweg Roox.

Net als de reguliere Dayz komt ook de Roox beschikbaar als naamloze variant én als Highway Star, een versie met een veel agressiever ogende snuit. Op de motorenlijst zet Nissan dezelfde 658 cc grote driecilinder die ook in de normale Dayz ligt en daarin zowel met als zonder turbo te krijgen is. Daarbij is ook een vierwielaangedreven variant beschikbaar. Nissan rust z'n Roox optioneel uit met ProPilot, een systeem waarbij de adaptieve cruise control is gekoppeld aan de hard- en software die de Roox netjes binnen de lijntjes houdt. Hoofdruimte heb je achterin de Roox in ieder geval genoeg, daar de afstand van de vloer tot het plafond hier maar liefst 1,4 meter bedraagt. De bagageruimte heeft een diepte van 68 centimeter en een totale inhoud van ruim 190 liter. Een ander groot voordeel van de Roox: waar de Dayz reguliere portieren heeft, beschikt de Roox over twee schuifdeuren. Op de optielijst zet Nissan zaken als adaptieve ledverlichting, verkeersbordherkenning en Front Vehicle Movement Alert, een systeem dat de bestuurder een signaal geeft als de voorligger weer gaat rijden en er te lang niet wordt gereageerd.