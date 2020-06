Nissan rekent op elektrische Ariya in herstelplan

"Ik zal de groei van Nissan weer op de rails krijgen", zei Uchida tijdens een livestream vanuit de Japanse stad Yokohama. Het merk wil voor ongeveer 2,5 miljard euro in de kosten snijden. Dit betekent onder meer dat Nissan zijn activiteiten buiten China, Japan en de Verenigde Staten zal inkrimpen.

Het nieuwe, volledig elektrische productiemodel van de Ariya Concept moet Nissan helpen om snel weer zwarte cijfers te schrijven. Volgende maand zal het daarom in Japan de elektrische cross-over onthullen.

Eind 2019 liet Nissan met de conceptuele versie van de Ariya al zien hoe dit model er in grote lijnen uit gaat zien. Of de naam behouden blijft, is niet bekend. Ook de specificaties en leverdatum van het model houdt Nissan nog even onder de pet.

Nissan levert sinds begin 2011 de elektrische Leaf in Nederland. Het was daarmee het eerste merk dat een serieuze elektrische auto in zijn aanbod had. In 2018 kwam de tweede generatie op de markt. De Nissan Leaf is na de Tesla Model 3 de bestverkochte elektrische auto ooit.