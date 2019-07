Nissan presenteert vernieuwde Skyline

De huidige generatie Nissan Skyline werd in 2014 aan het daglicht voorgesteld en is in feite een Infiniti Q50 met beeldmerken van Nissan. Waar de Infiniti Q50 in grote delen van de wereld, waaronder Europa, wordt verkocht, is de Skyline-variant voorbehouden aan de Japanse markt. Opvallend genoeg gaat de auto als Skyline als eerste onder het mes. Ook opvallend: voor het eerst staat de auto ook daadwerkelijk met Nissan-beeldmerken in de Nissan-showrooms. Voorheen verkocht Nissan de Infiniti Q50 gewoon met Infiniti-beeldmerken, maar noemde het de auto Skyline, zie foto 13 (Infiniti Skyline).

Op optisch vlak zijn de wijzigingen niet wereldschokkend. Wel valt direct op dat de Skyline een vernieuwde neus krijgt, een snuit waar we voor het eerst in de geschiedenis van de huidige generatie de V-motion-grille van Nissan in waarnemen. Voorheen had de auto namelijk exact het front van de Q50. Lager op de neus zien we een vernieuwde voobumper en ook aan de achterzijde monteert Nissan een nieuwe bumper. Leuk detail: de achterlichtunits zijn anders ingedeeld dan voorheen. De nieuwe exemplaren knipogen met hun vier 'ringen' duidelijk naar eerdere generaties van de Skyline.

Nissan voert onder andere wijzigingen door aan het ProPilot-systeem. De Japanners introduceren namelijk ProPilot 2.0, een systeem waarmee de Skyline ook op één baan op de snelweg autonoom zijn ding kan doen. Zelfstandig inhalen kan de auto overigens niet.