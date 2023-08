De Nissan GT-R die dit jaar alweer zestien jaar oud wordt is de vervanger van de heftige GT-R-versies die Nissan van de Skyline verkocht. De Nissan Skyline zelf is helemaal niet zo'n heftig apparaat als de in Europa bij de massa vooral dankzij de Fast & Furious-filmreeks bekende GT-R's. Zo was de R34-generatie van de Skyline er heus niet alleen als heftige GT-R, maar ook als vierdeurs sedan en als non-GT-R coupé met mildere zes-in-lijn benzinemotoren. De huidige dertiende generatie Nissan Skyline draait mee sinds 2014. Hoewel Nissan dat model in Nederland niet levert, ken je de auto hier feitelijk wel. De Infiniti Q50 die Nissan in 2013 in Nederland op de markt bracht, was namelijk de Infiniti-versie ervan. Goed, wat is er nieuw? De Nissan Skyline maakt nu kennis met een nieuwe sportieve topversie: de Nismo.

De Nissan Skyline was er aanvankelijk met 211 pk sterke benzinemotoren van Mercedes-Benz en kwam later ook als 364 pk sterke Hybrid beschikbaar. Sportiever gepositioneerd zijn de niet-hybride varianten met de 3.5 V6 met twee turbo's. De sterkste daarvan was de 400R die het tot 405 pk en 475 Nm schopte. De nieuwe Nismo-versie is daarop gebaseerd, maar is met 420 pk en 550 Nm nóg potenter.

Uiteraard is ook 420 pk fors minder dan de Nissan GT-R op de been brengt, al moet je de Skyline Nismo zeker volledig dwars kunnen gooien. De 420 pk gaat via een zeventraps automaat namelijk linea recta naar de achterwielen. De Nismo-variant is vanbuiten volgehangen met extraatjes die de sedan een net even dikker voorkomen moeten geven. Daarnaast heeft hij 2 cm bredere achterbanden, staat hij op 19-inch lichtmetaal van Enkei en is het onderstel door Nismo onder handen genomen. Ook het remsysteem is aangescherpt en volgens Nissan heeft het zelfs de voor- en achterruit met krachtigere lijm bevestigd om de stijfheid van de auto te verhogen. Meer aanpassingen? Zeker. Zo zijn zowel de radiateur als de oliekoeler speciaal voor de Nismo-versie ontwikkeld.

Nissan gaat slechts honderd Skylines Nismo produceren, dus het belooft een behoorlijk zeldzame verschijning te worden.