Nissan pakt uit tijdens Tokyo Auto Salon

Waar de Tokyo Motor Show een beurs is waar fabrikanten hun nieuwste modellen presenteren, is de Tokyo Auto Salon het podium waarop automerken én tuners laten zien wat ze allemaal in huis hebben voor de modellen die autoland rijk is. Nissan belicht een reeks modellen die op zijn stand te zien zullen zijn.

De opmerkelijkste van het stel is misschien wel de 400R Sprint Concept, een heftig aangepaste versie van de Skyline. De Skyline, in feite Nissans tweelingbroer van de Infiniti Q50, staat op 20-inch lichtmetaal, heeft rondom heftig ogende spoilers en heeft een 400 pk sterke niet ander gespecificeerde aandrijflijn. '400R' kom niet helemaal uit de lucht vallen, op basis van de Skyline R33 leverde Nismo in de jaren negentig een 400R-versie.

De tweede nieuwkomer is de Deluxe Advanced Concept, ook een variant van de Skyline. De koets van de sedan is in zowel matbruin als mat zilver uitgevoerd, kleuren die ook in het volgens Nissan compleet met leer afgewerkte interieur terugkeren. Het zou zomaar kunnen dat een van deze 'concept' afgeleide uitvoering in een later stadium in de Japanse orderboeken opduikt.

Nissan neemt verder de reeds bekende 50th Anniversary-edities van de GT-R en de 370Z zien, auto's die allebei het vijftig jarig bestaan van de Fairlady (Z) vieren. Andere nieuwkomers: een luxueus aangeklede versie van de NV350 en twee MPV's die door huistuner Autech zijn aangepakt: de Serena en de Elgrand. Het Tokyo Auto Salon-aanbod bestaat verder uit auto's die we al kennen: de GT-R50, de GT-R Nismo, de Leaf Nismo en de Note e-Power Nismo.