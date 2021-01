Nissan laat unieke NV350 en Note zien

Het spannendste nieuws van Nissan was vorig jaar al bekend. Het merk komt met een elektrische cross-over in de vorm van de Ariya en er komt een opvolger van de 370Z. Die twee auto's zijn tevens te bewonderen op het virtuele evenement, dat vanaf morgen plaatsvindt. Daarnaast wil Nissan vooral de personalisatiemogelijkheden benadrukken. Allereerst is er de NV350 Caravan Office Pod Concept, waarmee je in feite een rijdend kantoor tot je beschikking hebt. Door het reliëf op de flanken en de witte schuifdeuren is hij direct te onderscheiden van een gewone NV350. Het kantoor is uitschuifbaar, waardoor je desgewenst in de buitenlucht kunt werken, maar daarnaast heeft Nissan zelfs een heus 'dakterras' compleet met parasol bovenop het busje gecreëerd. Thuiswerken krijgt opeens een heel andere betekenis.

De andere concept car is de Note Play Gear, die gebaseerd is op de vorig jaar onthulde Nissan Note. In feite is dit niets anders dan een optisch aangeklede Note, met sportievere bumpers en zijskirts, 17-inch wielen en koperkleurige accenten. Nissan meldt geen wijzigingen aan de e-Power-aandrijflijn, maar het is goed mogelijk dat de Play Gear gezien de foto's in de sneeuw beschikt over vierwielaandrijving. Dat zou betekenen dat hij twee elektromotoren aan boord heeft. De dakkoffer krijg je er als bonus bij. Tot slot laat Nissan op de Auto Salon ook nog een door Nismo opgedirkte Leaf zien.

Mocht je al warm lopen voor deze showmodellen, dan moeten we je helaas teleurstellen. De NV350 is niet leverbaar in Nederland en wij verwachten ook niet dat de Note de oversteek naar ons land gaat maken.