Nissan komt met nieuwe Frontier

Nissan stelt later deze week een geheel nieuwe generatie Frontier aan de Amerikaanse consument voor. Dat werd tijd ook. De Frontier die momenteel nog de Amerikaanse showrooms bevolkt, is daar in feite al sinds 2004 te vinden.

Nissan geeft een teaser vrij waarin het de komst van een geheel nieuwe Frontier aankondigt. Dat type is de kleinste van de twee pick-ups die Nissan in de Verenigde Staten aanbiedt. De inmiddels 17-jarige Frontier geldt als de kleine broer van F-150- en Silverado-concurrent Titan. Wat afmetingen betreft, moet je 'm beschouwen als het equivalent van de hier bekende Navara. Sterker nog, de pick-up die Nissan in de Verenigde Staten Frontier noemt, kennen we in Europa ook! Het betreft namelijk de tweede generatie Navara die in Europa in 2005 op de markt kwam en die in 2014 werd afgelost door de huidige en inmiddels al grondig gefacelifte derde generatie Navara. Die laatste is echter nooit in de Verenigde Staten op de markt verschenen.

Hoewel het enigszins voor de hand liggend zou zijn dat Nissan de actuele Navara eindelijk naar de Verenigde Staten brengt als nieuwe Frontier, lijkt dat niet het geval. De jongste Frontier heeft namelijk zowel een snuit als een achterlichtpartij die afwijkt van die van 'onze' Navara. Nissan lijkt het model dan ook een 'eigen' opvolger te geven. Hij komt in ieder geval op de Amerikaanse markt met een 3.8 V6, een 315 pk en 380 Nm krachtige zescilinder benzinemotor die is gekoppeld aan een negentraps automaat. Deze week weten we meer, 4 februari is de volledige presentatie.

Nissan verkocht in de Verenigde Staten vorig jaar bijna 37.000 Frontiers, maar liefst 49,1 procent minder dan in 2019. Dat houdt natuurlijk verband met de door de coronapandemie ingezakte autoverkoop, al is de Frontier wel erg hard getroffen. De verkopen van Nissans cross-overs, trucks en SUV's zakten vorig jaar over de gehele linie namelijk met bijna dertig procent ten opzichte van 2019.