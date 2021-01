Nissan Juke Enigma heeft Amazon Alexa aan boord

Nissan voegt de Enigma-uitvoering toe aan het Nederlandse leveringsgamma van de Juke. De Juke Enigma is vanbuiten te herkennen aan een reeks specifieke elementen, waaronder specifieke zwarte 19-inch grote lichtmetalen wielen. Daarnaast doorspekt Nissan de Juke Enigma met een opvallend patroon dat we onder meer op de zijspiegelkappen en rond de daklijn tegenkomen. Op de C-stijl plakt Nissan een Enigma-badge. De Juke Enigma is in de two-tonelakcombinaties Gun Grey en Pearl White met een zwart dak beschikbaar, al is de auto ook geheel in het zwart te krijgen.

De Juke Enigma, die eind januari bij de dealers staat, is daarnaast de eerste Europese Nissan die over de digitale assistent van Amazon beschikt: Alexa. Je kunt de assistent vragen de portieren te ontgrendelen of juist te vergrendelen, vragen naar de brandstofvoorraad en via de stem opdrachten voor het navigatiesysteem geven. De Juke Enigma is beschikbaar met de 114 pk sterke 1.0 DIG-T benzinemotor en heeft een vanafprijs van €31.290. Dat bedrag is voor de handgeschakelde versie, Nissan levert de Juke Enigma ook met DCT-automaat.