Nissan hoogste kleintje vernieuwd

Ook vandaag staat AutoWeek natuurlijk weer stampvol relevant autonieuws. Maar, waar blijft nou toch die nieuwe of vernieuwde auto die niet naar Nederland komt? Geen paniek, we hebben er namelijk ook vandaag weer een voor je in de aanbieding. Dit is de vernieuwde Nissan Roox!

Bij AutoWeek spieken we maar wat graag over de grens om te zien wat zich op daar allemaal voor moois op autogebied afspeelt. We reizen af naar Japan, waar Nissan de Roox een facelift heeft gegeven. Wie daar veel van verwacht, die doet er beter aan nu alvast af te haken. De facelift die Nissan op de Roox doorvoert is namelijk net zo dun als het modelletje kort.

Even in een notendop: wat is een Nissan Roox? De Nissan Roox is een van de rasechte kei-cars die Nissan in thuisland Japan aanbiedt. Dat betekent dus dat hij net geen 3,4 meter lang en 1,48 meter breed mag zijn en een maximaal 660 cc en 64 pk sterke machine voorin heeft liggen. Aan die eisen voldoet de Nissan Roox dan ook, net als kei-boertjes Dayz en het elektrische Sakura-equivalent daarvan. De Roox is echter het praktische alternatief voor de Dayz. In de lengte en breedte zijn ze gelijk, maar de Roox torent met zijn hoogte van zo'n 1,8 meter een heel stuk boven de 1,66 meter hoge Dayz uit. De Roox is een zogenoemde tallboy, een kei-car die z'n extra gemak vooral haalt uit extra hoogte én een of meerdere schuifdeuren. De Roox heeft dan ook twee schuifdeuren, terwijl de Dayz het met conventionele portieren moet doen.

De Nissan Roox bestaat net als veel andere kei-cars in twee karaktertjes. Er is een reguliere variant en een extravaganter uitgedoste variant die in het geval van de kleine Nissan de toevoeging Highway Star achter zijn modelnaam krijgt. Nissan sloopt vakkundig de bekende V-motiongrille uit het front van het Roox-duo en voegt chroomkleurige accenten aan de grille toe die nog slechts enigszins doen denken aan het verdwenen designelement de voorzijdes van bijna alle Nissans de afgelopen jaren domineerde. Daarnaast worden de koplampen subtiel vernieuwd en krijgt de reguliere Roox een nieuwe voorbumper, compleet met nieuwe verticale sleuven. Nissan brengt ook nog eens nieuw wielen naar de kleintjes. De Nissan Roox is overigens Nissan's versie van de Mitsubishi eK X Space net als de Dayz de Nissan-variant is van de Mitsubishi Delica Mini.

Hebben we hier iets aan voor de Nederlandse markt? Welnee, maar het illustreert wel weer mooi hoe dergelijke kleintjes in Japan constant worden geactualiseerd, en dat terwijl de stadsauto in Europa in hoog tempo lijkt te verdwijnen.