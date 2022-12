Nissan Fairlady X: Nissan Z en Murano in de blender

Als een cross-over een mengelmoes is van diverse segmenten dan past de splinternieuwe Nissan Fairlady X als geen ander in die categorie. We hebben namelijk te maken met wat lijkt op een SUV-versie van de nieuwe Nissan Z!

Lijkt, inderdaad. Hoewel de Nissan Fairlady X op deze foto's het front van de Nissan Z heeft en aan de achterzijde dezelfde verlichting als die sportcoupé heeft, is het in basis helemaal geen Nissan Z. We hebben hier te maken met een Nissan Murano waar een aangepast front en een aangepaste achterklep in is geschroefd. Maar we horen je denken: 'waarom bestaat dit?'

Goede vraag, maar we kunnen hem beantwoorden. De Nissan Fairlady X op deze foto's is geen creatie uit de koker van Nissan's productplanners, maar van knappe studiebollen van het Nissan Automobile Technical College waar studenten opleidingen bij Nissan kunnen volgen. Hoewel niet alle carrosseriedelen even lekker op elkaar lijken te sluiten, oogt de Fairlady X niet eens zo heel gek. Immers, als Ford wegkomt met een Mustang geheten SUV met designelementen van zijn sportcoupé, waarom zou dit dan niet kunnen? Zeer waarschijnlijk haalt Nissan het niet in zijn hoofd om met een nieuwe eigenwijze variant van de Murano te komen. Dat deed het eerder namelijk met de Murano CrossCabriolet, een cabrioletversie van de vorige (tweede) generatie Murano. Die auto werd niet overal even warm ontvangen.