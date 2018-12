NIO presenteert ES6

De ES8 is een iets meer dan vijf meter lange en volledig elektrische SUV die nu gezelschap krijgt van een kleiner broertje: deze 4,85 meter lange ES6. De auto is net als de ES8, waarvan NIO in enkele maanden 9.726 exemplaren heeft verkocht, een eersteklas krachtpatser. Waar de ES8 over 653 pk en 840 Nm beschikt, perst deze ES6 een al net zo respectabele 544 pk uit zijn twee elektromotoren. Daarmee sprint de auto in 4,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 200 km/h.

NIO zegt dat de ES6 optioneel leverbaar is met een accupakket dat een capaciteit heeft van 84 kWh. Daarmee moet een actieradius van 510 kilometer mogelijk zijn. Let wel, dat is via de NEDC-cyclus gemeten. Het standaardpakket heeft een capaciteit van 70 kWh. De vanafprijs van de ES6 komt op 358.000 Chinese yen te liggen. Omgerekend net geen € 46.000. Voor de ES8 vraagt NIO zo'n € 57.500.

Bovenop het strak gelijnde dashboard staat wat NIO 'Nomi' noemt, een bolletje met 'digitale oogjes' waar in feite de kunstmatige intelligentie in is verwerkt. Het apparaatje is zelfs in staat de inzittenden 'aan te kijken' als er tegen gesproken wordt.

NIO heeft eind dit jaar 160 servicepunten in China en zegt dat dat aantal in 2019 boven de 300 stuks moet liggen.