Nio opent tijdelijke showroom in Zandvoort

Nio opent vandaag op het terrein van het circuit in Zandvoort zijn Space Mobile. Dat is een tijdelijke showroom waarin de Nio ET7 staat te pronken en waarvanuit je met die auto een proefrit kunt maken. De Nio Space Mobile zal naar verwachting enkele maanden blijven, tot in Rotterdam Nio's eerste vaste dealergebouw opent.

De Nio ET7 is al even te bestellen en het model rijdt inmiddels ook met Nederlandse platen rond. Ben je zelf geïnteresseerd in een Nio, maar wil je 'm graag zelf zien alvorens je er een bestelt, dan is er goed nieuws: Nio's eerste Nederlandse showroom is vandaag geopend. Op het terrein van het circuit van Zandvoort staat 's werelds eerste 'Nio Space Mobile', zoals het merk de tijdelijke showroom noemt. Die blijft staan tot het eerste 'Nio House' opent rond eind maart in Rotterdam. In de Nio Space Mobile kun je de Nio ET7 bekijken en meenemen voor een proefrit, al geeft Nio aan dat het handig is om een rit van tevoren te reserveren.

Nio is niet alleen van plan om meerdere accuwisselstations te bouwen in Nederland, maar komt ook met de genoemde Nio Houses en daarbij met Nio Spaces. Kortgezegd zijn dat respectievelijk grotere en kleinere showrooms, waarbij vooral een Nio House ook vele andere functies moet krijgen - denk aan een flexwerkplek, vergaderruimte, showroom en café in een. De Nio Space Mobile gaat vooraf aan de eerste vaste Nederlandse Nio Houses en Spaces, al is nog niet duidelijk wanneer de eerste Space er komt. Na het Rotterdamse House komt er eind 2023 ook een in Amsterdam. Tegen die tijd heeft Nio overigens niet een, maar drie modellen om tentoon te stellen. In het volgende kwartaal moeten namelijk ook de EL7 en ET5 in Nederland op de weg verschijnen.