Nio opent eerste accuwisselstation in Nederland

Wat Renault en Better Place met accuwisselstations voor de Fluence ZE niet lukte hoopt het Chinese Nio wél voor elkaar te krijgen. Het nieuwe EV-merk komt ook in Nederland met zogenoemde Power Swap Stations, stations waar je in mum van tijd je lege accu voor een volgeladen exemplaar kunt wisselen. Het eerste Nederlandse batterijwisselstation van Nio is nu in Tilburg geopend.

Nio brengt een drietal interessante elektrische auto's op de Nederlandse markt: de ET5, ET7 en EL7. De ET5 en ET7 zijn elektrische sedans. de EL7 op zijn beurt een elektrische SUV. Het drietal komt beschikbaar met twee formaten accupakketten en de Nederlandse prijzen van de Nio's zijn al bekend. Je kunt ze kopen inclusief accu, maar de drie EV's zijn ook te koop middels een constructie waarbij je het accupakket huurt. Nio gelooft in het succes van accuwisselstations en wil in Europa al in 2023 een netwerk hebben dat uit 120 zogenoemde Power Swap Stations bestaat. In Tilburg heeft Nio nu zijn eerste Power Swap Station geopend.

Het eerste Nederlandse Power Swap Station van Nio staat bij het Van der Valk Hotel in Tilburg aan de A58 (Tilburg-Breda). Er volgen er de komende jaren veel meer. Nio wil namelijk ook in Nederland een dekkend netwerk van accuwisselstations hebben. Het eerste Europese Power Swap-station werd in januari in Noorwegen geopend en inmiddels zijn diverse stations in Noorwegen, Zweden en Duitsland. Nio produceert de Power Swap Stations zelf in een fabriek in Hongarije.

In de huidige Power Swap Stations - elk exemplaar is ongeveer zo groot als twee garageboxen - moeten dagelijks tot 312 accu's gewisseld kunnen worden. Er kunnen tot 13 accupakketten gelijktijdig met een laadvermogen van 20 kWh tot 80 kW opgeladen worden. Binnen vijf minuten is een lege accu te vervangen door een tot 90 procent opgeladen exemplaar. Nio zegt de accu's niet tot 100 procent te laden om de levensduur te van de cellen te beschermen.

Nio biedt de ET5, ET7 en EL7 aan met een 75 kWh accu en met een 100 kWh groot exemplaar. Zoals gezegd kun je de auto's kopen met accu, maar ook zonder. In dat laatste geval betaal je Nio maandelijks een bedrag voor het huren van de accu. In de toekomst moet je ook tijdelijk een grotere accu in je Nio kunnen plaatsen voor bijvoorbeeld een vakantieperiode. Doordat Nio zijn accu's zegt door te ontwikkelen moeten later ook oudere Nio's van die nieuwe, betere accu's kunnen profiteren.