Nio denkt dat wisselaccu's nu wel kunnen

Opnieuw maakt een Chinees EV-merk zijn Europese debuut en dat gebeurt wederom in Noorwegen. Daar reden we met de Nio ES8 en bij die gelegenheid spraken we met Marius Hayler, de man die als CEO Nio Noorwegen het openingsakkoord dirigeert.

U maakt een spannende tijd door, mag ik aannemen?

“Noorwegen wordt onze eerste markt ­buiten China en dat maakt het een pilot voor Nio. Afgelopen maart zijn we met de ­voorbereidingen begonnen, dat was de ­aftrap van maanden hard werken. ­Niettemin is Nio al heel internationaal. Ons designcenter zit in München, onze software komt uit Silicon Valley en de aandrijving is in Oxford ontwikkeld.”

Hoe gaat u die nieuwe markt aanvliegen?

“We willen een volledig ecosysteem rond de gebruikers creëren. Dat moet je bijvoorbeeld zien in ons Power Department, wat Nio uniek maakt. Denk aan Swap Stations (wisselstations waar in vijf minuten tijd de lege accu geautomatiseerd wordt vervangen door een volle, red.), maar ook de community die we online opbouwen en offline met onze Nio Houses (zie kader, red.). Dat alles maakt Nio bijzonder in de automobiel­industrie, waar veel merken nog focussen op de auto. Wij focussen op de gebruiker. William Li (CEO en oprichter van Nio, red.) zei tegen mij: ‘Marius, zet het merk neer. Aantallen doen er niet zoveel toe.’ Dus als je me vraagt wat onze verkooptarget voor volgend jaar is, zeg ik: we zien wel.”

Maar er zal toch geld verdiend moeten ­worden?

“Uiteindelijk wel ja. Maar eerst moet het merk staan en moeten service en processen kloppen, verkopen komen dan wel.”

Waar moeten we Nio straks plaatsen in het speelveld van bestaande merken?

“Daarover kan ik van alles zeggen, maar ­laten we kijken wat de pers tot dusverre heeft geschreven over ons eerste model, de ES8. Die vergeleek de kwaliteit met merken als BMW, Mercedes-Benz en Audi. Het is een premium auto, ook wat betreft de prestaties. Let wel: dat zijn niet mijn woorden, maar die van journalisten. Daar ben ik ­natuurlijk erg blij mee.”

Eerder probeerden Better Place en Renault het Battery Swap-idee, maar dat initiatief bloedde dood. Wat doet Nio om het wel te doen slagen?

“Het idee was altijd al goed, maar pas nu is de tijd er ook geschikt voor. Dat was toen niet zo. Noorwegen is, net als Nederland, een volwassen EV-markt geworden. Zo’n 70 procent van de nieuw geregistreerde ­auto’s in Noorwegen is elektrisch (uiteindelijk 65 procent in 2021, red.). In zo’n markt moeten gebruikers deel uitmaken van de doorontwikkeling van accu’s. Daarin spelen Swap Stations een belangrijke rol. Met een gewone EV zit je feitelijk de hele levensduur van je auto aan de accu vast, ­terwijl je met ons wisselsysteem meegroeit in de doorontwikkeling. Ik denk dat de ­Noren dat graag willen.

Maar het is natuurlijk aanvullend. Elke Nio-rijder krijgt er een thuislader bij en verder kun je gewoon snelladen. De meeste rijders zullen vooral thuis laden, maar op lange reizen kan een Swap Station een oplossing zijn. Die wissel­stations zijn vooral bedoeld om je accu te upgraden. Of zelfs om je accu te downgraden, wanneer je omstandigheden veranderen en je aan een minder grote, en dus minder zware en minder dure accu voldoende hebt. Als je dan een keer een lange reis moet maken, kun je voor die trip tijdelijk een grotere accu halen. Dat biedt de eigenaar grote flexibiliteit. Eind volgend jaar moeten er twintig wisselstations in Noorwegen zijn, dat is de bedoeling, maar in China hebben we er al zeshonderd. Ook ons BaaS, Battery as a Service, maakt daar deel van uit. We hebben lang nagedacht of we de auto’s nu inclusief accu moesten verkopen dan wel de accu ­erbij aan te bieden in een lease­constructie. We hebben besloten om de keus aan de klant te laten. Tot nu toe kiest bijna iedereen voor BaaS.”

Noorwegen heeft de Europese primeur. Wie volgen?

“Duitsland is het vierde kwartaal volgend jaar aan de beurt en daarna gaan we andere landen verkennen.”

De ES8 is een heel grote auto, de ET7, die als tweede naar Europa komt, is ook heel fors. Nu is Europa vooral sterk in meer compacte auto’s, en die heeft Nio ook. Waarom eerst de grootste modellen?

“We debuteren hier met de ES8 omdat Noorwegen van grote auto’s houdt. Noren trekken er in het weekend graag op uit met het gezin, waardoor grote SUV’s hier erg gewild zijn.”