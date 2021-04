NIO bouwt 100.000e auto

Het gaat behoorlijk hard bij Nio. Aan de jaarcijfers van Tesla komt het merk nog niet, maar in krap drie jaar tijd hebben de Chinezen 100.000 auto's geproduceerd. Vorig jaar juli waren dat er nog 50.000, wat betekent dat het merk in een jaar tijd de productie behoorlijk heeft opgeschroefd. De 100.000e auto van Nio is een ES8, de zevenzits SUV die tevens het eerste model van het merk was. Later volgden in 2018 de kleinere ES6 en in 2019 de EC6, een coupé-SUV. De productie van de onlangs onthulde sedan ET7 moet nog op gang komen.

Hoeveel aantallen van ieder model geproduceerd zijn vertelt Nio niet, maar uit de verkoopcijfers van de afgelopen maand blijkt dat de ES6 met 3.152 afgeleverde exemplaren het populairst is, gevolgd door de EC6 met 2.576 auto's. De duurdere ES8 is met 1.529 afgeleverde auto's duidelijk minder populair. Ten opzichte van maart vorig jaar zijn de verkoopaantallen met maar liefst 373 procent gegroeid, wat neerkomt op een nieuw afleverrecord voor de Chinezen. Over het gehele eerste kwartaal bezien is de groei ten opzichte van 2020 met 423 procent nog groter. In de eerste drie maanden van het jaar leverde Nio in totaal namelijk 20.060 auto's af.

Eind vorig jaar maakte Nio bekend ook in Europa te willen gaan leveren. Halverwege dit jaar zou het merk de oversteek naar ons continent moeten gaan maken, maar het is behoorlijk stil geworden rondom die plannen. Het blijft dus afwachten of en zo ja op welke termijn Nio hierheen komt.