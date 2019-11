Nieuwe Volkswagen Golf GTI beter in beeld

Sinds afgelopen zomer is de nieuwe Volkswagen Golf al een aantal keer in zijn uiteindelijke gedaante de revue gepasseerd. Vooralsnog hebben we het succesnummer uit Wolfsburg alleen nog niet echt goed van z'n sportieve kant gezien. Alweer vier maanden geleden zagen we de GTI voor het laatst, maar die was nog stevig ingepakt.

Daar komt nu verandering in, want eindelijk schudt de GTI wat camouflage van zich af. Zoals verwacht zien we wat grotere luchtinlaten in de voorbumper en ook wat sportiever bumperwerk aan de achterzijde. De twee uitlaten maken verder duidelijk dat het een sportieve variant betreft. De lichtmetalen wielen, waarvan het ontwerp ook nieuw lijkt, herbergen flinke remschijven om de 'hot hatch' mee te beteugelen. Geen grote verrassingen over het geheel gezien, maar daar hoefde je ook niet op te rekenen.

Het is nog even afwachten met welke motorisering de achtste Golf met het bekende label het gaat doen. Ook op dit gebied zal de GTI waarschijnlijk niet rigoureus breken met het verleden. De 2.0 TSI die in de uitgaande Golf GTI dienst doet, zou zomaar in vernieuwde vorm in deze generatie terug kunnen keren. Momenteel is dat blok goed voor 230 pk, maar dat zal ongetwijfeld met de generatiewissel nog wel wat meer worden. Mild Hybrid-techniek, dat in de nieuwe Golf te kiezen is, vindt mogelijk ook zijn weg naar de GTI om het rijplezier ook nog wat vriendelijker voor de portemonnee te maken. We houden rekening met meerdere uitmonsteringen van de GTI, zoals een krachtigere Performance en eventueel ook de nóg krachtigere Clubsport en TCR. Het is uiteraard nog wel even de vraag of de naamgeving ook werkelijk zo blijft.