Nieuwe Volkswagen Amarok laat zich zien

De tweede generatie van de Volkswagen Amarok is bijna klaar voor zijn onthulling. Volgens goed Volkswagen-gebruik krijgen we eerst nog even wat plaagplaatjes voorgeschoteld.

Over enkele weken trekt Volkswagen het doek van de nieuwe Amarok. Een pick-up die deze keer op Ford-basis troont. De gloednieuwe Ford Ranger is namelijk de auto die Volkswagen overgiet met het Amarok-sausje. Zoals op de eerste foto goed te zien is, krijgt de Amarok wel een behoorlijk ander front dan de Ranger. Een ietwat behoudend vormgegeven neus met duidelijk het familiegezicht van Volkswagen verbloemt dat Ford de kar trok bij dit project. Dat we een koplamp van dichtbij te zien krijgen, is niet zonder reden. De nieuwe Amarok krijgt, in tegenstelling tot zijn voorganger, tegen meerprijs led-matrixkoplampen. Reguliere ledverlichting is standaard.

Onlangs liet Volkswagen al los dat de nieuwe Amarok ruim 10 centimeter langer wordt dan zijn voorganger. Bovendien neemt de wielbasis toe met 17,5 centimeter. Een behoorlijk forsere pick-up dus, die wordt voortbewogen door een 2.0 viercilinder of een 3.0 V6. Vierwielaandrijving is uiteraard van de partij, al kun je ook voor achterwielaandrijving kiezen. Volkswagen 'mag' overigens niet helemaal meedoen met het Ranger-feestje, want de ruige Ranger Raptor is exclusief aan Ford voorbehouden. De kans bestaat dat Volkswagen alsnog zelf een extra potente en dikker aangeklede versie samenstelt en bovenaan het aanbod parkeert. Die krijgt dan niet de 3.0 biturbo-V6 van de Ranger Raptor, waarschijnlijk wordt het een gekietelde 3.0 V6 TDI.