Nieuwe versie Volkswagen ID4 komt tot 520 kilometer ver

Volkswagen komt met een nieuwe versie van de elektrische ID4, zo kan AutoWeek melden voordat Volkswagen er zelf ruchtbaarheid aan geef. In de nieuwe variant van de ID4 combineert Volkswagen de kleinste elektromotor met het grootste accupakket. Dat levert de nieuwe motorversie van de Volkswagen ID4 een actieradius van 520 kilometer op. Ook hebben we de vanafprijs van de nieuwe versie voor je.

Voor wie niet bekend is met het leveringsgamma van de ID4 rennen we even in hoog tempo door de beschikbare versies heen. Volkswagen levert de ID4 als Pure, Pro en GTX. De Pure is de naam voor de ID4 met de 52 kWh accu, het kleinste accupakket dat te combineren valt met een 149 pk sterke elektromotor en met een 170 pk krachtige aandrijfunit. Een stap daarboven staat de Pure, de variant met 77 kWh accu en 204 pk sterk hart. De sportieve GTX staat met zijn twee samen 299 pk sterke elektromotoren en dezelfde 77 kWh accu aan de top. Volkswagen komt nu met een nieuwe versie van de ID4 Pure met 77 kWh. Vanaf nu is dit grootste accupakket namelijk ook met de minder krachtige 174 pk sterke sterke elektromotor te combineren.

De Volkswagen ID4 Pure met 77 kWh accu en 174 pk sterke elektromotor is natuurlijk iets minder rap dan de Pure (77 kWh) met de reeds bekende 204 pk sterke machine op de achteras. Waar je met die laatste in 8,5 tellen naar de 100 km/h zoemt, moet je voor de 0-100-sprint in de Pure met 174 pk 10,4 tellen de tijd nemen. Daar krijg je wel een flink grotere actieradius voor terug. De nieuwe ID4 Pro met 77 kWh accu en 174 pk komt namelijk tot 520 kilometer ver op een volle accu. De 204 pk sterke variant noteert een maximaal bereik van 482 kilometer achter zijn naam.

De vanafprijs van de Volkswagen ID4 Pro met 77 kWh accu en 174 pk krachtige elektromotor is vastgesteld op €45.190. Daarmee is hij €2.550 goedkoper dan de 204 pk sterke ID4 Pro.