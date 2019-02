Nieuwe Toyota HiAce gepresenteerd

Toyota heeft een volledig nieuwe generatie van de HiAce aan de wereld voorgesteld. In Europa is de bus geen bekende meer, maar in grote delen van de wereld staat de HiAce op ieder kruispunt in veelvoud.

Vandaag maakt autoland kennis met de zesde incarnatie van de HiAce, de eerste volledig nieuwe generatie sinds de introductie van het uitgaande model dat in 2004 werd gepresenteerd. De HiAce is een bus wiens naam we in Nederland sinds 2012 niet meer tegen zijn gekomen. In diverse landen in Afrika en Azië is de HiAce eigenlijk nooit weggeweest. De introductie van deze nieuwe zesde generatie HiAce is daarom toch belangrijk autonieuws.

De nieuwe HiAce is natuurlijk weer leverbaar in diverse varianten. Wat te denken van een tweezitsversie met schuifdeuren (LWB), een Super Long Wheel Base (SLWB)-variant, een vijfzitter met lange wielbasis en, jawel, een twaalfzitter als SLWB. Op de motorenlijst zet Toyota een viercilinder dieselmotor, een 2,8-liter groot exemplaar, én een benzineblok. Die laatste is een 3,5-liter grote V6. Exacte specificaties over de aandrijflijn houden de Japanners verder nog onder de pet. Toyota zegt te verwachten dat de nieuwe HiAce netjes vijf sterren scoort bij de diverse botsproeven.

De HiAce kan tot maximaal 500 kilo meer trekken dan voorheen en daarmee ligt het maximum trekgewicht 1.900 kilo. Toyota zegt de instap te hebben verbeterd en ook de vering is volgens Toyota ook onder de loep genomen. Vanbinnen een volledig nieuw interieur met natuurlijk een op de middenconsole gemonteerde schakelpook.