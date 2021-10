Nieuwe Toyota Aygo heet Aygo X

Aygo X. Dat is de naam van de straks volledig nieuwe Aygo die Toyota al in november aan de wereld voorstelt. De derde generatie van Toyota's kleinste model is vanaf dat moment geen broertje meer van de Citroën C1 en Peugeot 108. Maar er zijn meer vlakken waarop Toyota's nieuwe stadsauto met het uitgaande model breekt.

Met de Aygo X Prologue gaf Toyota in maart dit jaar al een vooruitblik op de opvolger van de Aygo. Dat studiemodel was direct als Aygo te herkennen, al was de auto doorspekt met meer cross-overachtige designelementen. Het studiemodel stond hoger op z'n poten dan je van een Aygo gewend bent en had onder meer aangezette wielkasten die werden opgevuld met grotere wielen.

De naam 'Aygo X' komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zo is de huidige Toyota Aygo is leverbaar in diverse uitvoeringen met een X in de naam, denk aan de X-Joy, X-JLB en X-clusiv en zelfs het infotainmentsysteem heet X-Touch. Daarnaast heeft de tweede generatie Aygo front met een X erin dat bij de facelift van 2018 nog extra werd aangezet. Verder lijkt de X natuurlijk voor 'cross' te staan, al hoef je niet te verwachten dat de Aygo X een opeens een SUV. Wel kun je cross-elementen op het model verwachten. Overigens is het waarschijnlijk gedaan met de schuin aflopende neus van de Aygo, de Aygo X lijkt een hoger Yaris Cross-achtig front te krijgen.

De Toyota Aygo X komt op ingekorte versie van het platform te staan dat Toyota onder de Yaris toepast: het GA-B-platform. Daar zit hem ook de levensvatbaarheid van het model in. Terwijl de ene na de andere fabrikant het A-segment verlaat, hoopt Toyota de Aygo X rendabel te maken door een bestaand platform in te korten voor zijn stadsauto en zo te profiteren van schaalvoordelen. Het GA-B-platform zit naast onder de Yaris ook onder de Yaris Cross. Of dat ook betekent dat de nieuwe Aygo net als z'n grotere technische broertjes beschikbaar komt met hybride aandrijflijnen, lijkt onwaarschijnlijk. De kans bestaat dat de Toyota Aygo daardoor te duur wordt.