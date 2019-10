Nieuwe Skoda Octavia RS duikt op

Zojuist heeft Skoda een eerste brok informatie vrijgegeven van de nieuwe, vierde generatie Ocatvia. Helaas voor de Tsjechen is er in die nieuwsstroom iets naar buiten gesijpeld dat nog even onder de pet had moeten blijven. Dít lijkt namelijk een eerste afbeelding van de nieuwe Octavia RS te zijn.

Eerder deze maand doken op een Tsjechisch Skoda-forum de eerste digitale platen op van de nieuwe Octavia. De afbeeldingen, afkomstig uit een online configurator, lieten een liftback zien die volgens bekende receptuur getekend is. Vooral ingetogen dus. Nu is het wederom een online configuratietool waarin Octavia-nieuws opduikt. Dít blauwe Tsjech op deze afbeelding lijkt namelijk de nieuwe Octavia RS te zijn!

Jawel, ook de vierde generatie Octavia krijgt weer een RS-variant. We zien een Skoda die in de RS-kenmerkende kleur Race Blue is gespoten. De sportieve Octavia-telg staat op lichtmetaal dat uit de bekende vijf 'eilandjes' is opgebouwd en de koets is afgewerkt met vooral veel mat zwarte accenten die het chroomwerk van de milder ingestelde versies vervangt.

Onder de kap komt waarschijnlijk weer een 2,0-liter grote TSI te liggen, een blok dat zomaar rond de 250-260 pk krachtig zou kunnen zijn. De in Nederland niet meer leverbare laatste Octavia RS (foto 2 en 3) schopte het in zijn krachtigste vorm tot 230 pk. Of de nieuwe Octavia RS ondersteuning krijgt van een elektromotor, valt niet met zekerheid te zeggen. Het is niet ondenkbaar dat er ook weer een RS met 2.0 TDI onder de kap verschijnt. In zijn laatste vorm was die diesel-RS 184 pk sterk.