Nieuwe Renault Espace: nieuwe SUV met plek voor zeven

Highlights Renault Espace

14 centimeter korter dan voorganger, 21 cm langer dan Austral

200 pk sterke hybride aandrijflijn met 1.2 driecilinder

standaard als 7-zitter, 5-zits ook leverbaar

panoramadak meer dan een vierkante meter groot

vanaf dit voorjaar te bestellen

waarschijnlijk goedkoper dan vorige Espace

Waarom was het nieuws over een zesde generatie Espace zo verrassend? Omdat de MPV zo goed als uitgestorven is. Wat niet wegneemt, dat er nog altijd vraag is naar auto’s met zes of zeven zitplaatsen, denk bijvoorbeeld aan samengestelde gezinnen. En wanneer je als merk dan zo ongeveer uitvinder bent van dat genre en bovendien al bijna veertig jaar een ijzersterke naam op je MPV hebt geplakt, dan is de keuze voor de typenaam Espace niet alleen heel logisch, maar ook meer dan gerechtvaardigd. Niet voor niets staat er al een volgende Scénic in de kraamkamer van Renault. Die staat op hetzelfde platform als de elektrische Megane E-Tech.

Korter, lager en lichter dan huidige Espace

De Austral kennen we al een jaar en de vormgeving van de nieuwe Espace is dat ook totaal geen verrassing. Laten we het daarom eerst maar over de afmetingen hebben. Met zijn lengte van 4,72 meter is hij een flink stuk korter dan zijn 4,86 meter lange voorganger en in de hoogte levert hij drie centimeter in. En hij is 215 kg lichter. Het verschil van 21 cm met de Austral zie je eveneens bij de Scénic en Grand Scénic (23 cm) en ongeveer dezelfde waardes kom je tegen bij de VW Tiguan en de Tiguan Allspace en de Nissan Quashqai en X-Trail. Een leuk weetje: de 7-zits Renault 21 Nevada uit de jaren tachtig was met zijn 4,69 meter bijna net zo lang als de nieuwe Espace en heeft zelfs een langere wielbasis. Ondanks de afgenomen buitenmaten, spreekt Renault toch van een ruimer interieur voor de nieuwe Espace.

Hybride aandrijflijn met 200 pk

Was het voor de Espace-rijder - die ooit zelfs voor een vette V6 kon kiezen - al een hele schok dat bij de introductie van het vorige model alleen nog maar een 1,6-liter turbomotor (en een 2.0 diesel) verkrijgbaar was, nu wordt het andermaal flink slikken. Een 1,2-liter driecilinder vult de machinekamer, goed voor 130 pk en 205 Nm koppel. Maar dan wel bijgestaan door twee elektromotoren. De grootste elektromotor levert 70 pk, de kleinere is een starter/generator en is goed voor 25 pk, het systeemvermogen bedraagt 200 pk. Het accupakket meet 2 kWh en daarmee is de hybride Espace in staat om korte afstanden volledig elektrisch te rijden, iets wat hij vooral in de stad vaak zal doen. Met een opgegeven verbruik van 4,6 l/100 km is het meteen de zuinigste benzine-Espace ooit.

Bekend interieur, leverbaar als 5- en 7-zitter

Het binnenste van de Espace is geen verrassing, aangezien het dashboard identiek is aan dat van de Austral. Voor je neus een 12,3-inch scherm en in het midden een staand, 12-inch scherm. Het systeem draait op Google daarmee beschik je over diensten als Google Maps, Google Assistant en Google Play. De tweede zitrij is over een afstand van 22 centimeter te verschuiven en dankzij het enorme panoramadak (1,33 m x 0,84 cm) is er veel licht in het interieur, dat ook nog eens 39 liter aan opbergruimte biedt. Speciale UV-werende coating houdt de hitte buiten en maakt een rolscherm overbodig. De Espace heeft vijf zitplaatsen en is optioneel leverbaar met een derde zitrij. Elke zitrij heeft twee usb-c-aansluitingen en twee leeslampjes. De bagageruimte van de vijfzitter meet 581 liter, in de zevenzitter is dat 477 liter en met de derde zitrij in gebruik blijft daar 179 liter van over. En dan de hamvraag: kun je nog enigszins zitten op die derde zitrij? Om maar met de deur in huis te vallen: als volwassene absoluut niet. Er is geen ruimte voor je voeten en je benen. Zou je de tweede zitrij iets aan voren schuiven, dan ontstaat er voldoende ruimte voor niet al te grote kinderen. Maar in een Dacia Jogger heb je meer ruimte, dat is een feit.

Drie verschillende stijlen, ook vierwielbesturing

Renault levert de nieuwe Espace in drie verschillende versies: de Techno, de luxe Iconic en het topmodel, de sportief aangeklede Esprit Alpine. De eerste is de instapper en herken je aan de aluminiumlijsten rond de zijruiten en de aluminium dakrails. Bij de andere uitvoeringen is dat zwart of donker. Zaken als 19-inch wielen, een elektrisch bedienbare achterklep en draadloos laden van een smartphone zijn altijd standaard. De Esprit Alpine heeft een luxer interieur met blauwe stiksels en alcantara bekleding. In de Iconic tref je écht hout op het dashboard en leren bekleding op de elektrisch verstelbare stoelen. Via het menu Multi-Sense kun je kiezen uit de modi Eco, Sport, Comfort en persoonlijk, voor een andere gasrepsons, meer stuurgevoel en een stugger onderstel. Renaults vierwielbesturing 4control is standaard, behalve op de Techno. De achterwielen kunnen bij een lage snelheid tot 5 graden in tegenovergestelde richting draaien. Daarmee gaat de draaicirkel van 11,6 naar 10,4 meter. In totaal 32 assistentiesystemen staan de bestuurder bij.

De nieuwe Renault Espace wordt gebouwd in Palencia (Spanje), waar ook de Austral en Megane Estate van de band rollen. De Mégane E-Tech Electric wordt in Frankrijk gebouwd. Vanaf dit voorjaar gaan de orderboeken open. Prijzen hebben we nog niet, maar we kunnen ons voorstellen dat de nieuwe Espace voordeliger is dan de vorige, op basis van de Austral-prijzen.