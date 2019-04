Nieuwe Renault Captur duikt weer op

Renault's Captur is ondanks zijn leeftijd nog altijd ontzettend populair, maar dat zit de komst van een nieuwe generatie natuurlijk niet in de weg. Vandaag is de Captur II weer in camouflagetrim te zien.

De Captur werd in 2016 bijgeschaafd en daarmee heeft Renault het succes van zijn compacte cross-over met succes weten te verlengen. Vorig jaar gingen nagenoeg net zo veel Capturs over de toonbank als in 2017, het jaar waarin 211.000 stuks een eigenaar vonden. Met geboortejaar 2013 beginnen de jaren toch inmiddels toch wel te tellen en zeker nu de nieuwe Clio al even geleden is gepresenteerd, is het voor Renault tijd om ook een nieuwe Captur naar voren te schuiven. Een onthulling verwachten we nog dit jaar.

Zeer waarschijnlijk komt de nieuwe Captur straks beschikbaar met de nieuwe geblazen 1.0 die Nissan in de Micra en Renault ook in de nieuwe Clio introduceerde. Die 100 pk sterke driecilinder vervangt de welbekende 90 pk sterke 0,9. Daarnaast komt natuurlijk vindt ook de 1.3 zijn weg naar de cross-over, een viercilinder die al in diverse modellen van zowel de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie als Daimler ligt. De nieuwe Captur gaat daarmee de geschiedenisboeken in als de eerste plug-in van Renault. Mik op een elektrisch bereik van zo'n 50 kilometer en een accupakket met een capaciteit van rond de 10 kWh.