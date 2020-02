Nieuwe Porsche 911 Turbo (S) duikt op

De nieuwe Porsche 911 is inmiddels alweer ruim een jaartje onder ons, maar zoals altijd is Porsche na de onthulling van de 'basis-911' weer druk met diverse heftigere varianten. De Turbo doemt nu weer eens op voor de lens van de spionagefotograaf.

Op dit moment is het aanbod van de Porsche 911 nog vrij overzichtelijk. Zo zijn er de Carrera, Carrera 4, en de S-versies van beiden. De Turbo komt een flinke tree hoger in het gamma te staan en die zien we nu weer eens voorbij schuiven. Hoewel de 911 van zichzelf in de basis al een stukje breder is dan zijn voorganger, zorgen luchthappers in de wielkasten en een stevige spoiler ervoor dat de Turbo zich duidelijk onderscheidt. Een iets scherper gevormde achterbumper en een hogere plaatsing van het kenteken vallen op.

De Turbo krijgt in de nieuwe 911 weer een flinke klap vermogen erbij ten opzichte van zijn voorganger. Voortaan is de geblazen 3,8-zescilinder boxermotor naar verluidt goed voor 600 pk (50 erbij) en de Turbo S zou zelfs op 650 pk uitkomen. Mild Hybridtechniek met 12 volt-boordspanning draagt naar verluidt aan deze vermogenstoename bij. Al met al moet het goed zijn voor een sprint van 0-100 km/h die sneller achter de rug is dan de huidige 2,9 seconden.