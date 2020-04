Nieuwe Porsche 911 GT3 beter in beeld

Al in oktober 2018 reed de GT3-versie van de nieuwe 911 voor de lens van onze fotograaf langs, maar sindsdien bleef het vrijwel stil rond de auto. Nu komt daar verandering in, want de auto levert een heleboel camouflage in.

De 992-generatie van de 911 is er al als Carrera, Carrera S en Turbo S, maar het moge duidelijk zijn dat het daarbij niet zal blijven. De echte liefhebbers (en sommige investeerders) wachten ongetwijfeld met smart op de GT-versies, meer specifiek op de overbekende GT3. De sportiefste 911 toont op deze spionagebeelden nagenoeg al zijn uiterlijk vertoon. Het opvallendste kenmerk is zonder meer de achtervleugel. Die is ogenschijnlijk van GT3 RS-formaat en hangt net als bij de McLaren Senna aan zijn stevige, kromgebogen pootjes. Eronder is boven de achterlichten bovendien nog een ‘ducktail’-spoiler verwerkt, waardoor de auto van achteren ongelooflijk dik oogt en ongetwijfeld de nodige downforce genereert.

Vouwen

Ook elders zijn er echter bijzondere toevoegingen te vinden. Wat bijvoorbeeld te denken van de gaten in de neus, die bij de eerdere spionagebeelden nog angstvallig waren afgeplakt. Ook de vorige GT3 heeft hier extra openingen, maar nu verhuizen ze van de bovenrand van de voorbumper naar de onderrand van de klep. Om de vouwen bovenin die klep optisch te laten aansluiten op die luchtinlaten zijn deze wat dichter naar elkaar toe geplaatst.

Ook de bumper is uiteraard stevig aangedikt en wordt voorzien van een strakke ‘opening binnen een opening’. Op het beeld van het front is bovendien goed zichtbaar dat de GT3 aan de voor- en achterkant stevig breder is dan een normale 911.

Dat liefhebbers niet kunnen wachten op de GT3 is zeker niet onlogisch, want de verwachting is dat deze versie zijn atmosferische motor nog even mag houden. De platte 4.0 die in de laatste GT3 werd geschroefd, zou nu worden klaargestoomd voor de nieuwe generatie. Wie het uiterlijke vertoon van de GT3 niet zo ziet zitten, kan in de toekomst waarschijnlijk opnieuw opteren voor een beschaafdere Touring-versie.