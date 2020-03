Nieuwe Opel Mokka X betrapt!

Opel mag nu het onder de vleugels van Groupe PSA opereert vrijelijk graaien in het Franse onderdelenmagazijn en dat betekent dat ook de nieuwe Mokka X op Franse leest geschoeid zal zijn. Onze spionagefotograaf heeft een eerste testexemplaar van de nieuwe Mokka X in beeld gekregen.

Een snelle terugblik. In 2012 bracht Opel de Mokka op de markt, een op het platform van de Corsa staande cross-over die in 2016 werd gefacelift en vanaf dat moment als Mokka X door het leven ging. Hoewel Mokka X-tweelingbroers Chevrolet Trax en Buick Encore door General Motors ontwikkelde opvolgers krijgen, zal de nieuwe Mokka X zijn basis delen met auto's als de DS 3 Crossback en Peugeot 2008. Dat betekent dat ook de Mokka X op het CMF-platform komt te staan, een basis die onder meer de komst van een volledig elektrische versie mogelijk maakt!

Die elektrische variant krijgt net als zijn Franse zustermodellen een 50 kWh groot accupakket, goed voor een actieradius van ruim 300 WLTP-kilometers. Een 136 pk sterke elektromotor is in het geval van de EV-versie verantwoordelijk voor de aandrijving. Wie nog geen zin heeft in een elektrisch model, kan straks ongetwijfeld voor verschillende vermogensversie van de 1.2 PureTech-benzinemotor gaan. Die driecilinder is er in de Peugeot 2008 bijvoorbeeld met 100, 130 en 155 pk. Diesel kan waarschijnlijk ook, en wel met PSA-diesels die beginnen bij 100 pk.

Het ontwerp van de nieuwe Mokka X borduurt voor op dat van de GT X Experimental, een concept-car die Opel in 2018 aan de wereld toonde. Belangrijke designelementen van die concept-car die straks in zekere zin ook op de Mokka X terugkeren, zijn het Opel Kompas, een kruis-/plusvorm op de neus, en de Opel Vizor. Dat laatste is min of meer donker 'masker' aan de voorzijde, een paneel waarin dunne en platte koplampen zijn ondergebracht. Een onthulling verwachten we later dit jaar.