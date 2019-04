Nieuwe Opel Corsa belicht

De Corsa die momenteel in de showrooms van Opel staat, is daar sinds 2014 te vinden. Stiekem is het model nog een stuk ouder, daar de vijf jaar geleden gepresenteerde versie in feite een gemoderniseerde versie van de in 2006 gelanceerde Corsa D. Een volledig nieuwe Corsa is dus meer dan welkom en gelukkig werkt Opel daar samen met zijn moederbedrijf Groupe PSA al even aan. De nieuwe Corsa komt op het CMP-platform te staan, een basis die PSA samen met zijn Chinese partner Dongfeng heeft ontwikkeld. Dat platform zit ook onder broertje Peugeot 208 en DS 3 Crossback en zal ook een nieuwe Peugeot 2008 van houvast voorzien. Opel laat nu weten wat de platformwissel voor gevolgen heeft voor de Corsa.

Zoals verwacht slankt de Corsa fors af ten opzichte van het actuele model. Omdat de huidige Corsa E niet bepaald een lichte jongen is, loopt de gewichtsreductie op tot 108 kilo en daarmee is de nieuwe Corsa 10 procent lichter dan momenteel. Het totaalgewicht komt daarmee op 980 kilo te liggen. De nieuwe motoren zorgen in de basis voor een gewichtsreductie van 15 kilo terwijl de carrosserie 40 kilo lichter is dan voorheen. Lichter zitmeubilair zorgt voor een gewichtsreductie van 10 kilo terwijl een aluminium motorkap het gewicht met 2,4 kilo verlaagt.

De nieuwe Corsa komt niet meer beschikbaar als driedeurs en meet 4,06 meter in de lengte, daarmee is -ie nagenoeg net zo lang als het huidige model. Opel geeft aan de nieuwe Corsa nog voor het eind van het jaar te presenteren. De orderboeken openen deze zomer. De Corsa komt beschikbaar met zowel benzine- als met dieselmotoren, maar komt daarnaast ook in een EV-smaak beschikbaar.

*Afgebeeld: een digitale vooruitblik op de nieuwe Corsa.