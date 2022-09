Nieuwe Nissan X-Trail: elektrisch aangedreven, maar geen EV

Eindelijk heeft Nissan de splinternieuwe X-Trail voor de Europese markt geïntroduceerd. De grote broer van de Nissan Qashqai komt onder meer met twee e-Power-aandrijflijnen beschikbaar. Dat betekent dat de zevenzits SUV met volledig elektrische aandrijving is te krijgen, maar toch geen elektrische auto is.

Highlights

Altijd e-Power-aandrijflijnen

Als vijf- en als zevenzitter

Met voor- of vierwielaandrijving

Vanaf november in Nederland

De fervente bezoeker van AutoWeek heeft de nieuwe Nissan X-Trail ongetwijfeld al meermaals voorbij zien komen. De SUV met vijf of zeven zitplaatsen, die daarmee als groter en ruimer alternatief voor de Nissan Qashqai fungeert, werd in 2020 namelijk al in de Verenigde Staten voorgesteld. Daar heet de auto net als de eerder weer Rogue. Toch hebben we het model al eens als X-Trail gezien en wel heel ver bij ons vandaan; in China. Nu is de nieuwe Nissan X-Trail eindelijk voorgesteld aan de Europese consument.

De nieuwe vierde generatie Nissan X-Trail is 4,68 meter lang en strekt zich daarmee over een vergelijkbare afstand uit als zijn voorganger, al wint de nieuwe X-Trail met een paar centimeter van de auto die hij vervangt. De wielbasis is met 2,71 meter eveneens vergelijkbaar met die van de uitgaande X-Trail. Onder de inmiddels bekende verpakking komen we het CMF-CD-platform tegen, een basis die hij deelt met de Qashqai. Dat platform geeft ook de X-Trail toegang tot de interessante e-Power-aandrijflijnen. Inderdaad, twee stuks.

De minst potente e-Power aandrijflijn bestaat uit een 203 pk en 330 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Deze variant zit in 8 tellen op de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 170 km/h. De tweede e-Power-variant heeft dankzij Nissans e-4ORCE-systeem vierwielaandrijving. Deze aandrijflijn is 213 pk sterk. De voorwielaangedreven smaak is er alleen als vijfzitter, de vierwielaangedreven e-Power-variant is met zowel vijf als zeven zitplaatsen verkrijgbaar. In combinatie met vijf zitplekken zoemt die versie in 7 tellen naar de 100 km/h, de variant met zeven zitplaatsen neemt er 0,2 seconden langer de tijd voor. De topsnelheid ligt in beide gevallen op 180 km/h.

Hoewel de X-Trails e-Power dus altijd elektrisch aangedreven zijn, zijn het géén EV's. De Nissan X-Trail e-Powers hebben namelijk een 1.5 benzinemotor aan boord die de elektromotor(en) via een klein accupakket vrijwel direct van energie voorziet. De 1.5 zelf is overigens ook een bijzondere machine, het is namelijk een krachtbron met variabele compressie en dat is in autoland bepaald geen vanzelfsprekend iets. De aansturing van de benzinemotor wordt volledig door de auto zelf geregeld en dat heeft als gevolg dat de krachtbron altijd op een zo efficiënt mogelijk toerental loopt en dat drukt natuurlijk het verbruik. De X-Trails met e-Power-aandrijflijn rijden in theorie als een EV, met lineaire versnelling en de mogelijkheid om via het e-Pedal Step met één pedaal de auto zowel te laten versnellen als afremmen. De voorwielaangedreven X-Trail e-Power noteert een gemiddeld verbruik van 5,8-5,9 l/100 km. De krachtigere variant met vierwielaandrijving slurpt 6,3 tot 6,5 l/100 km.

Elders ook met mild-hybride 1.5

Nissan levert de nieuwe X-Trail niet alleen met e-Power-hardware, maar ook met een 12v mild-hybride benzinemotor die aan Nissans Xtronic geheten cvt-transmissie is geknoopt. In tegenstelling tot bij de Qashqai is dat geen 1.3, maar een 1.5. Ook die 1.5 heeft variabele compressie. Deze benzinemotor is alleen in combinatie met voorwielaandrijving te krijgen, al is de machine wel te combineren met een X-Trail met vijf of zeven zitplaatsen. De motor is 163 pk en 300 Nm sterk en helpt de X-Trail in 9,6 tellen aan de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 200 km/h. Deze aandrijflijn komt vooralsnog echter niet naar Nederland.

Interieur

De bagageruimte van de X-Trail heeft een capaciteit van 585 liter, 20 liter meer dan het uitgaande model. Vanbinnen vindt je tot 35-inch aan displays. Achter het stuurwiel zit namelijk een 12,3-inch instrumentarium en centraal op het dashboard staat een multimediascherm met eenzelfde diameter. Daarnaast levert Nissan de X-Trail ook met een 10,8-inch head-updisplay. Een flinke jongen. Nissan perst de X-Trail indien gewenst verder vol met ProPilot, een systeem dat de SUV tot op zekere hoogte zelfstandig door het verkeer kan laten gaan, al moet je natuurlijk wel je handen aan het stuur houden.

Nissan X-Trail in Nederland

Verspreid over alle generaties X-Trail heeft Nissan er wereldwijd ruim 7 miljoen exemplaren van verkocht. In Nederland zijn sinds 2001 ruim 11.700 X-Trails verkocht. In 2005 had de auto zijn topjaar, toen verlieten 1.429 exemplaren de Nederlandse dealers. De nieuwe Nissan X-Trail komt volgens verwachting in november naar Nederland. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.