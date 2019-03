Nieuwe Nissan Versa in beeld

De Nissan Versa, een compacte sedan, behoort in de Verenigde Staten al jaren tot de voordeligste auto’s op de markt. Het huidige model stamt alweer uit 2011 en dus staat er binnenkort een opvolger klaar. Die auto komt nu alvast in een dikke camouflagejas voorbij.

De Nissan Versa is een vierdeurs sedan die thuishoort in wat we in Europa ook wel het B-segment noemen. Daarmee is de auto qua formaat vergelijkbaar met de Micra, maar toch zijn er nauwelijks overeenkomsten tussen de twee. Tot nu toe althans, want de nieuwe Versa lijkt wel degelijk veel uiterlijke kenmerken te delen met de huidige Micra, die overigens speciaal voor de Europese markt is ontwikkeld.

De huidige Versa

Uiteraard is Nissans huidige designstijl, in de VS gelanceerd op de Maxima, duidelijk terug te zien in de kleine sedan. Met de sterk oplopende vouw in de flank, de vrij dikke randen rond de zijruiten en buitenspiegels op ‘pootjes’ lijken de overeenkomsten tussen de Versa en de Micra echter verder te gaan dan een globale blauwdruk voor het design.

Ook het handig door de fotograaf vastgelegde interieur lijkt een feest van herkenning. Het ietwat achterover hellende touchscreen, de vorm van het instrumentarium en natuurlijk het stuurwiel komen ons bekend voor.

Micra

Met z’n scherpe lijnenspel belooft de nieuwe Versa in ieder geval afstand te nemen van het sterk afgeronde en wellicht wat bedaagde huidige model. Overigens noemen we de sedan op deze foto’s alleen ‘Versa’ omdat het een exemplaar voor de Amerikaanse markt betreft. Elders op de wereld staat de huidige Versa onder meer bekend als Latio, Almera en – jawel – Sunny.