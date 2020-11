Nieuwe Nissan Qashqai ook elektrisch aangedreven

Highlights

Volledig nieuw platform

Met e-Power-aandrijflijn

Mild-hybrid benzinemotoren

Uitgebreide veiligheidssystemen

2021 op de markt

Teaser toont lichtunit

Lichter

Sinds de lancering van de eerste generatie Qashqai in 2007 schiet Nissan met zijn cross-over qua verkopen bijna onafgebroken in de roos. In totaal heeft Nissan in Europa dik drie miljoen Qashqais verkocht, terwijl de wereldwijde verkoopteller van de SUV de vijf miljoen ruimschoots overschrijdt. Vorig jaar was de Qashqai in Nederland nog het best verkochte model van het merk en hoewel de huidige generatie al sinds 2013 meedraait is het ook dit jaar de populairste auto van het merk. Een belangrijk model voor Nissan en dus is het niet verwonderlijk dat de verwachtingen voor de volgende generatie hooggespannen zijn. In 2021 staat de nieuwe Qashqai in de showrooms, Nissan geeft nu de eerste technische details vrij.

De Nissan Qashqai die volgend jaar in de showrooms verschijnt is alweer de derde generatie van het model. De nieuwe Qashqai krijgt de eer om als eerste Europese model op het hagelnieuwe CMF-C-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliantie te staan, een basis die Nissan in de Verenigde Staten al toepast onder de Rogue. Die nieuwe basis, die in de toekomst ook onder auto's als de nieuwe Mégane en de Kadjar-opvolger wordt toegepast, maakt meer dan voorheen gebruik van gewichtsbesparend materiaal. Zo zijn de achterklep en tankklep van de nieuwe Qashqai van een composiet gemaakt en dat levert een gewichtsbesparing van zo'n 2,6 kilo op. De portieren, de voorschermen en de motorkap zijn uit aluminium vervaardigd en dat zorgt voor een gewichtsbesparing van 21 kilo. Ook past Nissan naar eigen zeggen 50 procent meer Ultra High Strength Steel (UHHS) toe in de carrosserie. Dit materiaal levert een stijvere constructie op, maar dat gaat niet gepaard met een gewichtstoename. Onderaan de streep moet de carrosserie 60 kilo lichter en 41 procent stijver zijn dan die van de huidige Qashqai.

De hogere stijfheid van de koets moet de Qashqai volgens zijn scheppers samen met een nieuwe ophanging een stuk dynamischer maken. Zo krijgen de voorwielaangedreven versies een torsieas achter, maar krijgen de vierwielaangedreven versies een multi-linksysteem.

Niet geheel elektrisch

Nissan komt niet met een geheel elektrische Qashqai. Voor een elektrische SUV in dit segment moet je uitwijken naar de Nissan Ariya. De Qashqai mist de elektrificatieboot echter niet. Zo krijgt de SUV een 1,3-liter benzinemotor met 12 volt mild-hybrid techniek die straks in twee vermogensvarianten leverbaar is. De lithiumbatterij van deze mild-hybrids is in de vloer gehuisvest. Interessanter is echter de e-Power-aandrijflijn die naar de Nissan komt. Volledig elektrisch is de Qashqai niet, maar met die e-Power-aandrijflijn is hij wél elektrisch aangedreven. De Nissan Qashqai e-Power heeft namelijk gewoon een benzinemotor aan boord, al drijft die machine in geen geval direct de wielen aan. De benzinemotor dient namelijk als generator voor het relatief kleine accupakket. Dat pakket levert direct stroom aan de voor een hybride vrij krachtige elektromotor. Het voordeel van de aandrijflijn is dat de 180 pk sterke elektromotor, volgens Nissan vergelijkbaar met die van een doorsnee elektrische auto, net zo direct op het gaspedaal reageert als een gewone EV. Daarnaast draait de benzinemotor bij normaal gebruik in zijn optimale toerenbereik en dat drukt het verbruik.

Uiterlijk

De nieuwe Qashqai moet weer een grote kopersgroep aanspreken en het lijkt er dan ook op dat Nissan geen schokkend nieuwe designweg inslaat. De Qashqai oogt vooral als een strakgetrokken versie van het reeds bekende model. Enige familietrekken met de in de Verenigde Staten gelanceerde nieuwe Rogue, mogelijk straks ook 'onze' X-Trail, vallen hem ook niet te ontzeggen. De Qashqai op de foto's die Nissan ons voorschotelt, hangt helaas nog dik in de plakkers. Hij krijgt zo te zien een Juke-achtig front met over twee verdiepingen verdeelde verlichting. In onder meer de vorm van de achterlichten nemen we invloeden van de vorig jaar gepresenteerde IMQ Concept waar. Nissan geeft ook een teaser vrij (foto 3). Daarop is een dagrijlicht-unit te zien die als een los element boven de eigenlijke koplamp zweeft. Zo'n gelaagd front zien we onder meer ook bij de Juke, al zullen de koplampen van de Qashqai niet rond zijn.

Wél bekend: de afmetingen. De nieuwe Qashqai is met zijn lengte van 4,43 meter slechts 3,5 centimeter langer dan het huidige model. De wielbasis groeit met 2 centimeter tot 2,67 meter. Daarnaast is de auto 3,2 centimeter breder geworden. Nissan zegt de beschikbare centimeters echter veel efficiënter te hebben benut. Zo neemt de knieruimte achterin toe en groeit de bagageruimte met 50 liter tot 480 liter.

Veiligheid

Geen generatiewissel zonder aangescherpte veiligheidssystemen. ProPilot was er al, maar het rijhulpsysteem is uitgebreid met Predictive Forward Collision Warning en Intelligent Blind Spot Intervention. Rear Cross Traffic Alert wordt uitgebreid met Rear Automatic Emergency Brake. In nauwe bochten, bijvoorbeeld in een parkeergarage, behoedt Flank Protection je voor het aan puinpoeier rijden van je deuren of dorpels. De nieuwe Qashqai kan dankzij Parking Assist Pro Pilot zelfstandig parkeren. Nieuwe software en dito sensoren zorgen er verder voor dat de ingrepen die het semi-autonome ProPilot-systeem doet, een stuk soepeler zijn dan voorheen. Daarnaast kan de Qashqai in ProPilot-modus bochten met een hogere snelheid nemen en remt de auto, doordat het systeem is gekoppeld aan het navigatiesysteem, ook voor rotondes. Tevens kan de Qashqai op de snelweg zelf versnellen, of afremmen, als de maximum snelheid verandert. Lane Keep Assist werkt voortaan ook onder de 50 km/h. Minstens zo interessant: élke Qashqai krijgt standaard led-koplampen. Adaptieve led-kijkers zijn voorbehouden aan de hoger gepositioneerde uitvoeringen.

Binnenkort krijgen we meer van de nieuwe Qashqai te zien zoals hij volgend jaar bij de Nederlandse dealers staat.