Nieuwe Mercedes-Benz GLS gelekt

Met niet één, maar twee grote autobeurzen op de agenda is de periode van de schijnbaar onvermijdelijke lekkages aangebroken. Vandaag is het de hagelnieuwe Mercedes-Benz GLS die zich voor de officiële onthulling naar buiten wurmt.

Website Almuraba heeft de eerste foto's van de nieuwe, derde generatie GLS in handen weten te krijgen. De 'S-klasse onder de SUV's' is in elk opzicht net zo groot als herkenbaar. Het algehele ontwerp van de nieuwe GLS doet namelijk sterk denken aan dat van de GLC, vooral vertoont vooral gelijkenissen met de GLE. Niet alleen doen de neus en de relatief platte achterlichten aan die van de GLE denken, ook het binnenste van Mercedes' nieuwste kolos komt sterk overeen met de werkplek die Mercedes-Benz in die auto schroeft.

De nieuwe GLS, waarvan op termijn nog een extra luxueuze Mercedes-Maybach-versie komt om de strijd aan te binden met de Autobiography-uitvoeringen van Range Rover, groeit behoorlijk ten opzichte van het uitgaande model. Zo wist Mercedes-Benz eerder al te melden dat de wielbasis van de GLS ten opzichte van het model dat je nu nog kunt kopen, met 6 centimeter toeneemt tot 3,14 meter. Jawel, dat is twee centimeter meer dan zich tussen de voor- en achteras van een verlengde (!) Land Rover Range Rover bevindt. Zetten we daar de BMW X7 naast, ook een directe concurrent, dan zien we dat ook die 5,15 meter lange gigant een kortere wielbasis (3,11 meter) heeft dan de nieuwe GLS.

Op alle officiële informatie én beter beeldmateriaal, zullen we nog even moeten wachten. Tijdens de New York International Auto Show beleeft de GLS zijn publieksdebuut.