Nieuwe Mercedes-Benz GLS bijna plakkerloos

Gisteren bevestigde Mercedes-Benz wat we al even vermoedden: de nieuwe GLS beleeft zijn publieksdebuut tijdens de New York International Auto Show. Vandaag duiken foto's op van een vrijwel plakkerloos exemplaar.

De nieuwe GLS is in elk opzicht een GLS en dat betekent dat de auto zich op deze foto's prima etaleert als een gigant. De nieuwe SUV, de grote broer van de GLE die straks zijn tanden wil zetten in de BMW X7 en de Range Rover, is duidelijk overgoten met Mercedes' actuele designtaal. De SUV, die door Mercedes-Benz wordt omschreven als de S-klasse onder de SUV's, groeit nog eens een stuk ten opzichte van het huidige model.

De nieuwe GLS krijgt namelijk een wielbasis die zes centimeter groter is dan die van het huidige model en dat betekent dat de SUV zich tussen de voor- en achteras over een afstand van 3,14 meter uitstrekt. Let wel, daarmee is de wielbasis van de GLS straks groter dan die van de verlengde Range Rover (3,12 meter). Daarbij komt van de nieuwe GLS zeer waarschijnlijk ook een weelderige Mercedes-Maybach-versie beschikbaar. Het zou ons niet verbazen als die versie nog een stukje verder wordt uitgerekt. Voorlopig blijft het gissen. Volgende week hebben we alle details!